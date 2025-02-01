الشارقة: تحويلة جديدة تقلص وقت الرحلة من 20 إلى 3 دقائق

"أعمل في مجمع دبي للاستثمار، وكانت رحلة العودة إلى المنزل مرهقة، خاصة بعد دخول الشارقة. في السابق، كنت أهدر ما يقرب من 20 إلى 30 دقيقة في زحمة السير بعد عبور حدود دبي، وهو ما يعني استهلاكًا إضافيًا للوقود كل يوم"، كما يقول خان. "الآن، مع قيادة سلسة إلى المنزل، أدخر من البنزين، وعلى مدار شهر، يصل هذا إلى مبلغ كبير".