الشارقة: تحويلة جديدة تقلص وقت الرحلة من 20 إلى 3 دقائق
يحتفل سكان مناطق التعاون والمجاز والخان والممزر في الشارقة بتيسير كبير في تنقلاتهم اليومية، وذلك بفضل تحويلة مرورية جديدة تم افتتاحها على شارع التعاون. وقد ساهم المسار الجديد في تخفيف الازدحام بشكل كبير، وتقليص وقت السفر بما يصل إلى 25 دقيقة خلال ساعات الذروة.
تسبب المخرج الوحيد من شارع الاتحاد إلى شارع التعاون في حدوث اختناقات مرورية شديدة، خاصة في المساء. وكانت حركة المرور تتراكم في كثير من الأحيان عند سوبر ماركت نستو، مما أجبر المركبات المتجهة نحو الخان والممزر على الالتفاف عند الدوار، مما أدى إلى تفاقم الازدحام. والآن، مع وجود التحويلة الجديدة، يقول السكان إن الأمر يستغرق من ثلاث إلى أربع دقائق فقط للوصول إلى المنزل بعد دخول الشارقة.
"سأصل إلى المنزل في دقائق الآن"
أعرب أحمد بن نجيب، أحد سكان برج دلما في التعاون، عن سعادته بانسيابية الحركة المرورية.
وقال "في السابق، كنت أعلق في حركة المرور لمدة 20 دقيقة فقط للوصول إلى المبنى الذي أعمل فيه. وكانت الرحلة من مكتبي في القوز تستغرق ما بين ساعة إلى ساعة و15 دقيقة. ولكن مؤخرًا، لاحظت أن حركة المرور لم تكن سيئة إلى هذا الحد، وعندها أدركت أن التحويلة الجديدة قد تم افتتاحها".
يتذكر نجيب، الذي يعمل مديراً تنفيذياً للتسويق في إحدى شركات المعدات الطبية، مدى الإحباط الذي شعر به عندما كان يقضي وقتاً إضافياً في الزحام المروري بعد يوم عمل طويل. وأضاف: "لقد أصبح الأمر مريحاً للغاية الآن. أستطيع العودة إلى المنزل والاسترخاء بشكل أسرع بدلاً من البقاء عالقاً في زحام المرور".
سنوات من الانتظار للحل
ووصف عبدالله الشامي، وهو مسؤول مبيعات في شركة "كونسيبت كرييشن" ومقيم في برج الخان، كيف تحمل سنوات من التأخير المحبط بسبب خيارات الخروج المحدودة.
وقال الشامي "كانت حركة المرور في شارع التعاون سيئة للغاية طوال اليوم، باستثناء وقت متأخر بعد منتصف الليل. عادة ما أغادر مكتبي في منطقة الخليج التجاري في حوالي الساعة 6 مساءً، ولكن بحلول الوقت الذي أدخل فيه الشارقة، أعلق في طابور طويل من المركبات التي تتحرك ببطء شديد".
وأضاف "يقع المبنى الذي أسكن فيه على بعد مئات الأمتار فقط من الحدود، لكن الأمر يستغرق أكثر من 20 دقيقة للوصول إلى المنزل. أما الآن، بعد العبور إلى الشارقة، فأنا أصل إلى المنزل في غضون ثلاث دقائق فقط. لقد غير ذلك روتيني اليومي تمامًا نحو الأفضل".
توفير الوقت والوقود
بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن تقليل وقت السفر ليس مجرد مسألة راحة، بل إنه يساعد أيضًا في خفض تكاليف الوقود.
وقال سمير خان، أحد سكان برج سنترال في الخان، إن التحسن يحدث فرقاً ملحوظاً.
"أعمل في مجمع دبي للاستثمار، وكانت رحلة العودة إلى المنزل مرهقة، خاصة بعد دخول الشارقة. في السابق، كنت أهدر ما يقرب من 20 إلى 30 دقيقة في زحمة السير بعد عبور حدود دبي، وهو ما يعني استهلاكًا إضافيًا للوقود كل يوم"، كما يقول خان. "الآن، مع قيادة سلسة إلى المنزل، أدخر من البنزين، وعلى مدار شهر، يصل هذا إلى مبلغ كبير".
على أمل المزيد من التحسينات
ومع نجاح هذا التحويل، يأمل العديد من السكان أن يتم تطبيق تدابير مماثلة في المناطق المزدحمة الأخرى في الشارقة.
وأضاف نجيب: "تتوسع المدينة، وتزداد حركة المرور. وقد قامت السلطات بعمل رائع مع هذا الطريق الجديد، لكننا نأمل أن تنظر أيضًا في نقاط المرور الأخرى الساخنة وتقديم المزيد من الحلول".