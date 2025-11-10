الشارقة تحوّل الناشر الإماراتي إلى سفير ثقافي عالمي عبر "برنامج تبادل الناشرين"

في خطوة نوعية لتعزيز حضور النشر الإماراتي على الساحة الدولية، أطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، "برنامج تبادل الناشرين"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى بناء جسور مهنية وشراكات استراتيجية بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم العالميين، جاء إطلاق البرنامج بالتزامن مع الحراك الثقافي الكبير الذي شهدته الشارقة، وتحديداً على هامش أعمال النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر الناشرين الدولي.