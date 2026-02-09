الشارقة تحظر مظلات مواقف السيارات خارج المنازل



ومع ذلك، أعرب السكان على وسائل التواصل الاجتماعي عن عدة قضايا رئيسية، منها أن العديد من الفلل لديها مساحة داخلية محدودة لمظلات مواقف السيارات، وأن حرارة الصيف الشديدة في الإمارات تجعل حماية المركبات ضرورية، وأن العائلات قد استثمرت بالفعل مبالغ كبيرة في تركيب هذه المظلات.



مع اقتراب فصل الصيف، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية في الأشهر القادمة. يجادل العديد من السكان بأنه إذا لم تعرقل المظلات حركة المرور أو ممرات المشاة أو البنية التحتية، فيمكن السماح بها بموجب نظام تصاريح منظم.



يدعو السكان الآن إلى إعادة النظر في الحظر الشامل وتقديم إطار تنظيمي يوازن بين متطلبات التخطيط الحضري والاحتياجات العملية للعائلات.