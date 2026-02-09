الشارقة تحظر مظلات مواقف السيارات خارج المنازل

حذرت بلدية الشارقة من تركيب مظلات مواقف السيارات خارج حدود الملكية الخاصة، حيث تقوم السلطات بحملات تفتيش منتظمة في جميع المناطق السكنية وتصدر أوامر إزالة للمخالفين.
أوضحت البلدية أن أي هيكل يمتد خارج حدود قطعة الأرض المحددة قانونًا يعتبر مخالفة، بغض النظر عن تصميمه أو غرضه. ويواجه المخالفون أوامر إزالة وغرامات مالية.
بينما تمنح السلطة تصاريح بسهولة للمظلات التي تُبنى داخل حدود الملكية، أثار حظر التركيبات خارج قطعة الأرض مخاوف بين السكان الذين يقولون إن قطع أراضيهم ببساطة لا تملك مساحة كافية.
أوضح المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية الشارقة، خلال برنامج الخط المباشر على إذاعة الشارقة، أن اللوائح المعمول بها تهدف إلى الحفاظ على النظام الحضري ومنع الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المرافق تحت الأرض، وخطوط أنابيب المياه، وكابلات الكهرباء.
ومع ذلك، أعرب السكان على وسائل التواصل الاجتماعي عن عدة قضايا رئيسية، منها أن العديد من الفلل لديها مساحة داخلية محدودة لمظلات مواقف السيارات، وأن حرارة الصيف الشديدة في الإمارات تجعل حماية المركبات ضرورية، وأن العائلات قد استثمرت بالفعل مبالغ كبيرة في تركيب هذه المظلات.
مع اقتراب فصل الصيف، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية في الأشهر القادمة. يجادل العديد من السكان بأنه إذا لم تعرقل المظلات حركة المرور أو ممرات المشاة أو البنية التحتية، فيمكن السماح بها بموجب نظام تصاريح منظم.
يدعو السكان الآن إلى إعادة النظر في الحظر الشامل وتقديم إطار تنظيمي يوازن بين متطلبات التخطيط الحضري والاحتياجات العملية للعائلات.
كما أعلنت البلدية أنها تستطيع تقديم الدعم الفني لأصحاب المنازل، بما في ذلك المساعدة في إعادة تصميم تخطيطات مواقف السيارات الداخلية وتحسين وصول المركبات داخل قطع الأراضي الخاصة.