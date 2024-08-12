الشارقة: تحذير من التعامل مع مركبات توصيل الأغذية غير المرخصة
تكثف بلدية الشارقة حملاتها التفتيشية على مركبات نقل وتوصيل الأغذية التي تعمل بدون تصاريح، وقال مسؤول كبير لصحيفة خليج تايمز أن هذه الحملات التفتيشية المفاجئة ضرورية لضمان توفير أغذية آمنة للمستهلكين وحماية الصحة العامة في جميع أنحاء الإمارة.
وقال مدير إدارة الرقابة الصحية والسلامة جمال المازمي إن تفتيش مركبات نقل الأغذية يعد أمراً بالغ الأهمية مثل التدقيق على المنشآت الغذائية.
وحث المسؤول المواطنين والمؤسسات الغذائية على تجنب التعامل مع مركبات نقل الأغذية غير المرخصة، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات قد تشكل تهديدات خطيرة لسلامة الأغذية.
ففي بعض الأحيان، يقوم السكان بشراء الفواكه والخضروات وغيرها من المواد الغذائية الطازجة من مركبات صغيرة مخصصة لنقلها، وأكد المسؤول أن هذه المركبات يجب أن تلتزم بمعايير صارمة في الصحة والسلامة لضمان توصيل الأغذية بشكل آمن، وسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بالعمليات غير المرخصة.
وأشار إلى أنه لا يتم إصدار تصاريح نقل الأغذية إلا بعد إجراء فحص شامل للتأكد من أن المركبات مناسبة للأنواع المعينة من الأغذية التي تحملها، ويشمل ذلك درجة الحرارة المناسبة لحفظ الأغذية وملاءمة المركبات لطبيعة الأغذية.
وأضاف:"يجب على العاملين بمركبات نقل الأغذية الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة التي وضعتها إدارة مراقبة الأغذية، وتشمل هذه المبادئ التوجيهية تجنب الازدحام، والتأكد من عدم استخدام المركبات لنقل المواد غير الغذائية، والحفاظ على النظافة، كما يجب أن تكون المركبات مناسبة لنوع الأغذية التي يتم نقلها وتخزينها".
ومن خلال هذه اللوائح، تهدف بلدية الشارقة إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في جميع أنحاء الإمارة.