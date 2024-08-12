الشارقة: تحذير من التعامل مع مركبات توصيل الأغذية غير المرخصة

وأشار إلى أنه لا يتم إصدار تصاريح نقل الأغذية إلا بعد إجراء فحص شامل للتأكد من أن المركبات مناسبة للأنواع المعينة من الأغذية التي تحملها، ويشمل ذلك درجة الحرارة المناسبة لحفظ الأغذية وملاءمة المركبات لطبيعة الأغذية.

وأضاف:"يجب على العاملين بمركبات نقل الأغذية الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة التي وضعتها إدارة مراقبة الأغذية، وتشمل هذه المبادئ التوجيهية تجنب الازدحام، والتأكد من عدم استخدام المركبات لنقل المواد غير الغذائية، والحفاظ على النظافة، كما يجب أن تكون المركبات مناسبة لنوع الأغذية التي يتم نقلها وتخزينها".

ومن خلال هذه اللوائح، تهدف بلدية الشارقة إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في جميع أنحاء الإمارة.