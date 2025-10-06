الشارقة تحذر من مخاطر الأمراض عند نقل الحيوانات الحية بالمركبات الخاصة

حذرت شرطة الشارقة المواطنين والسائقين من نقل الحيوانات الحية بالمركبات الخاصة.
وحثت بلدية الشارقة السائقين على استخدام المركبات المرخصة والمجهزة بشكل جيد فقط لهذا الغرض.
قد يُسبب النقل غير السليم مخاطر صحية وبيئية جسيمة، سواءً على البشر أو الحيوانات. وتشمل هذه المخاطر:
انتشار الأمراض مثل الحمى النزفية، والبروسيلا، والطفيليات.
تلوث الطرق بسبب النفايات والإفرازات مما يؤدي إلى انتقال العدوى.
معاناة الحيوانات بسبب التوتر والاختناق الناتج عن قلة التهوية والتبريد.
وفقًا للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن حماية الحيوانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب توفير مساحة كافية للحيوانات لتلبية احتياجاتها عندما تكون حركتها دائمة أو مؤقتة.
ويجب أيضًا نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها وحمايتها من أي إصابة أو ضرر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمواصفات الواجب توافرها أثناء تحميل الحيوانات ونقلها وتغذيتها أثناء النقل وكذلك أية شروط أخرى تتعلق بوسائل النقل.