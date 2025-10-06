الشارقة تحذر من مخاطر الأمراض عند نقل الحيوانات الحية بالمركبات الخاصة

قد يُسبب النقل غير السليم مخاطر صحية وبيئية جسيمة، سواءً على البشر أو الحيوانات. وتشمل هذه المخاطر:

وفقًا للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن حماية الحيوانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب توفير مساحة كافية للحيوانات لتلبية احتياجاتها عندما تكون حركتها دائمة أو مؤقتة.

ويجب أيضًا نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها وحمايتها من أي إصابة أو ضرر.

