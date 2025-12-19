الشارقة تحث على الحذر في مواقع العمل الخارجية

في بيان رسمي نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X، أشارت KHDA إلى أنه "تماشياً مع توجيهات السلطات الإماراتية، يُطلب من المدارس إعطاء الأولوية لسلامة موظفيها، وحيثما أمكن، النظر في ترتيبات عمل مرنة أو بديلة كجزء من تدابيرهم الوقائية."