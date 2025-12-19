الشارقة تحث على الحذر في مواقع العمل الخارجية

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة خليج تايمز المباشرة للحصول على آخر التحديثات حول الطقس غير المستقر في الإمارات]
أصدرت شرطة الشارقة نصيحة تحث جميع العمال وأصحاب العمل على توخي الحذر الشديد في مواقع العمل بسبب الظروف الجوية غير المستقرة في الإمارات.
في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X، أكدت على أهمية إعطاء الأولوية لصحة وسلامة جميع الأفراد، خاصة في المواقع الخارجية حيث قد يجعل الطقس مواصلة العمل صعبة.
شددت السلطات على أن الالتزام الصارم بقواعد الصحة والسلامة المهنية مهم سواء أثناء أداء المهام أو عند التنقل من وإلى مواقع العمل. كما أكدت على أن تدابير السلامة ضرورية لمنع الحوادث وضمان رفاهية العمال خلال الطقس السيء.
في الوقت نفسه، حثت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) المؤسسات التعليمية الخاصة في جميع أنحاء الإمارة على اتخاذ احتياطات إضافية في ضوء الطقس غير المستقر المتوقع خلال الأيام القادمة.
في بيان رسمي نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X، أشارت KHDA إلى أنه "تماشياً مع توجيهات السلطات الإماراتية، يُطلب من المدارس إعطاء الأولوية لسلامة موظفيها، وحيثما أمكن، النظر في ترتيبات عمل مرنة أو بديلة كجزء من تدابيرهم الوقائية."
"نحن ندرك أيضاً أن بعض المدارس ومراكز الطفولة المبكرة قد تعقد دروساً وأنشطة خارج المنهج خلال العطلات. ومع ذلك، ننصح بشدة بعدم تنظيم أي أنشطة خارجية أو خارج الحرم الجامعي للطلاب خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم. ابقوا آمنين،" أضافت KHDA.