الشارقة تحتفي بالأدب الأفريقي: جسر ثقافي يجمع الفنون والقصص في قلب المدينة الجامعية

ويُعرف هذا التركيب الفني الزوار على أربعة أنماط تقليدية: العربي، والغوجاراتي، والهندي، والسواحيلي. ويمثل أحد الأبواب المعروضة النمط العربي، الذي يتميز بإطاره المستطيل، ونقوشه البارزة، والأنماط الهندسية، والنقوش القرآنية، مما يسلط الضوء على الروابط التاريخية لزنجبار مع سلطنة عمان.