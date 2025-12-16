الشارقة تحتفي بإدراج فاية على قائمة التراث العالمي لليونسكو

كما أكد سموه على أهمية حماية ودراسة المواقع التاريخية، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها يحمي الهوية بقدر ما يحافظ على الماضي، وقال: «عندما نُعطي هذه المواقع التاريخية ما تستحقه من دراسة وحماية، فإننا لا نحافظ على الحجارة أو الآثار فحسب، بل على المعرفة المتراكمة والتجربة الإنسانية الممتدة، ونساعد الأجيال القادمة على فهم أعمق لهويتها ودورها في الحاضر والمستقبل، لأن ما نحافظ عليه اليوم هو ما يصون هويتنا غدًا».