الشارقة تُجسّد روحها الثقافية في كتاب عالمي فاخر بعنوان "عاصمة الثقافة"

تُوجّت مسيرة إبداعية استغرقت عاماً بإطلاق كتاب "الشارقة: عاصمة الثقافة" — وهو كتاب فاخر يوضع على طاولة القهوة، يجسّد الروح الثقافية الغنية للإمارة. وقد تم الكشف الرسمي عن هذا الإصدار المتميّز اليوم في بيت الحكمة في الشارقة، ضمن حفل اصطحب الضيوف في رحلة تجريبية عبر الفصول السردية السبعة للكتاب.
يمثل الكتاب، الذي أُنتج بالتعاون مع "أسولين"، دار النشر العالمية الفاخرة الشهيرة، محطة هامة في عرض مكانة الشارقة الثقافية على المسرح العالمي.
وهذه هي الشراكة الثانية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و"أسولين"، بعد النجاح الذي حققه إطلاق كتاب عن مليحة في معرض الكتاب العام الماضي. تابعوا آخر الأخبار.
قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لشروق: “هذا العام، أطلقنا كتاب مليحة باللغة العربية خلال معرض الكتاب، واليوم نحن سعداء بإطلاق كتاب الشارقة.”
وصف القصير المشروع بأنه جهد لتقديم “روح المدينة” بدلاً من مجرد توثيق هياكلها المادية.
"الفكرة الرئيسية وراء هذا الكتاب كانت إبراز روح الشارقة،" أوضح القصير في مقابلة. "الشارقة إمارة تتميز بالثقافة والمعرفة والاستدامة. لم نركز كثيراً على المباني؛ بل ركزنا على المحتوى وجوهر هذا الكتاب. فالشخص الذي يقرأ هذا الكتاب ينغمس في المدينة."
وقد أحيى حفل الإطلاق في بيت الحكمة هذه الرؤية، من خلال أقسام مخصصة استكشفت المحاور الأساسية السبعة للكتاب: العمارة، الفن، التعليم، البيئة، الأدب، المتاحف، والحرف اليدوية.
تأخذ هذه الفصول القراء في رحلة من ماضي الشارقة إلى مستقبلها، مجسدة رؤية الإمارة والمشاريع التي تحددها اليوم.
أشار القصير إلى الجهد الهائل الذي استغرقه إنتاج هذا الإصدار عالي المستوى. "لقد عملنا لمدة عام تقريباً على هذا الكتاب،" قال. "يشمل ذلك المصورين وغيرهم، وهناك حقائق يجب التحقق منها واحدة تلو الأخرى. جودة الكتاب عالية بشكل استثنائي — المحتوى، التصوير الفوتوغرافي، كل شيء يتطلب جهداً هائلاً."
وهذا الالتزام بالجودة هو سمة مميزة لدار "أسولين"، وهي إحدى أهم دور النشر اليوم في مجال كتب الفن والثقافة. وتشتهر دار النشر بـ "كتب طاولة القهوة" المذهلة بصرياً والتي أصبحت قطعاً يجمعها الهواة وقطعاً ديكورية بحد ذاتها.
"هذه كتب يحب الناس دائماً اقتناءها لأن الجودة عالية جداً، المحتوى عالٍ، والتصوير الفوتوغرافي استثنائي،" قال القصير، "جمالية كتب "أسولين" هي أن الناس يحبون شراءها لعرضها كجزء من ديكورهم، حتى كجزء من التصميم الداخلي."
لهذا السبب، لن يتم إنتاج نسخة رقمية. كان القصير حاسماً في هذه النقطة.
“لن تكون هناك نسخة رقمية. الفكرة هي أن يكون الكتاب موجودًا ككتاب مادي، كتاب فاخر لطاولة القهوة. لا يوجد مفهوم لكونه رقميًا”، وأوضح. “هذه هي طبيعة العمل مع أسولين. الناس يشترون كتب أسولين للاحتفاظ بها كقطعة عرض.”
سيكون الكتاب متاحاً عالمياً، مما يضمن وصول قصة الشارقة إلى جمهور دولي. يمكن للقراء شراء نسختهم اعتباراً من يوم غد، 11 نوفمبر.
سيكون متاحًا خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في منصة السراب. سيتم بيع الكتاب في منافذ شروق، بما في ذلك بيت الحكمة، مع المزيد من المنافذ لاحقًا.
كما سيُعرض في متاجر "أسولين" المرموقة حول العالم — في نيويورك، باريس، لندن، وفي العالم العربي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويمكن أيضاً شراء الكتاب المادي من خلال منصات "أسولين" عبر الإنترنت عالمياً.
وأشار القصير قائلا: "اليوم، على سبيل المثال، كنا للتو في لندن في "أسولين ميزون" في لندن، وكانت كتبهم متاحة هناك. نتوقع أن يكون كتاب الشارقة متاحاً عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم وفي معظم متاجر "أسولين" حول العالم."
بعد النجاح الذي حققه الإصدار الإنجليزي، أكد القصير أن النسخة العربية هي الخطوة التالية في هذا التعاون المستمر.
قال: "هذه هي المرحلة الأولى من العمل مع أسولين. المرحلة الثانية هي إصدار النسخة العربية قريبًا".
ومع إطلاقه، يأمل القصير أن يصبح الكتاب قطعة أساسية في المنازل في جميع أنحاء الإمارة وخارجها. "نأمل أن نرى كتاب "أسولين" الشارقة في كل مكان. سترونه في كل منزل في الشارقة".