الشارقة تتلألأ بمهرجان الأضواء 2026

افتتحت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تجربة قرية الأضواء في 29 يناير، كجزء من الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الشارقة للأضواء 2026. ومن المقرر أن يفتتح المهرجان السنوي، الذي يجمع الفن والإبداع للاحتفال بالثقافة والتراث الإماراتي، رسميًا في 3 فبراير.
يضيء المهرجان سماء الإمارة بعروضه الفنية والضوئية، محولاً معالمها وصروحها إلى لوحات حية تتناغم فيها الأضواء مع التفاصيل المعمارية. وتستمر الفعاليات حتى 15 فبراير 2026.
تقدم قرية الأضواء هذا العام برنامجاً تفاعلياً حافلاً، يمتد لأول مرة ليشمل الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك حتى 22 فبراير، ليصل إجمالي عدد أيام الفعالية إلى 25 يوماً. وتتضمن القرية عدداً من الأعمال الفنية والتركيبات الضوئية لفنانين عالميين، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وفعاليات وبرامج تفاعلية للزوار من جميع الأعمار.
تتنوع التجارب داخل القرية؛ حيث يعكس معرض "تجارب الضوء" للفنان الياباني ياسوغيرو تشيدا — الذي يشارك بمجموعة من الأعمال الضوئية المميزة التي تقدم تجارب بصرية تفاعلية تمزج بين الضوء والفن والتكنولوجيا — مفاهيم الإبداع والتفاعل المجتمعي والاستدامة ضمن تجربة حسية غامرة.
تحقق من أسعار التذاكر أدناه:
البالغون والأطفال فوق 12 عامًا: 20 درهمًا
الأطفال من 3 إلى 11 عامًا: 10 دراهم
تجربة الضوء الغامرة (للكبار) Sonic Neon + Analemma للفنان الياباني ياسوهيرو تشيدا: 50 درهمًا
تجربة الضوء الغامرة (للأطفال) Sonic Neon + Analemma للفنان الياباني ياسوهيرو تشيدا: 25 درهمًا
تذكرة مجمعة للبالغين (دخول + معرض غامر): 60 درهمًا
تذكرة مجمعة للأطفال (دخول + معرض غامر): 30 درهمًا
تصريح الموسم الكامل (29 يناير - 22 فبراير): 180 درهمًا
يمثل حفل افتتاح مهرجان الشارقة للأضواء 2026 في 3 فبراير الانطلاق الرسمي لعروض الأضواء والتجارب التفاعلية المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة.
هذا العام، ستشهد الشارقة عروضًا وتجارب ضوئية في 13 موقعًا مختلفًا في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك بيت الدكتور سلطان القاسمي، واجهة المجاز المائية، منطقة الجادة، مسجد الشارقة، واجهة كلباء المائية، شلال خورفكان، حصن الذيد، الحدائق المعلقة في كلباء، مسجد الطياري، سوق الحمرية العام، سد الرفيصة، بيت الحكمة، وحصن الشارقة.
[مع مدخلات من وام]