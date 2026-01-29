الشارقة تتلألأ بمهرجان الأضواء 2026

هذا العام، ستشهد الشارقة عروضًا وتجارب ضوئية في 13 موقعًا مختلفًا في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك بيت الدكتور سلطان القاسمي، واجهة المجاز المائية، منطقة الجادة، مسجد الشارقة، واجهة كلباء المائية، شلال خورفكان، حصن الذيد، الحدائق المعلقة في كلباء، مسجد الطياري، سوق الحمرية العام، سد الرفيصة، بيت الحكمة، وحصن الشارقة.