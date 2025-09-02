الشارقة: المركبات المحجوزة تُطرح في المزاد بعد 3 أشهر إذا لم يُفرج عنها

أعلنت الجهات المختصة في إمارة الشارقة تعديلًا جديدًا يقضي بالتخلص من المركبات المحجوزة التي لم يتم الإفراج عنها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز.
ووفقًا للقرار المعدل، فإن المركبات التي تحجزها الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو قضايا جنائية سيتم بيعها في مزاد علني بعد مرور ثلاثة أشهر على إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور حكم قضائي نهائي، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة في الإمارة.
كما أُوضحت الجهات أن مالكي المركبات الذين يرغبون في الإفراج عنها، يجب أن يدفعوا رسومًا تختلف قيمتها بين 5,000 درهم و30,000 درهم حسب نوع المخالفة وخطورة القضية.
للمزيد من التفاصيل عن الرسوم وجدولها الكامل، يمكن الرجوع إلى تقرير صحيفة خليج تايمز الذي نُشر في أوائل عام 2025.