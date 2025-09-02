الشارقة: المركبات المحجوزة تُطرح في المزاد بعد 3 أشهر إذا لم يُفرج عنها

ووفقًا للقرار المعدل، فإن المركبات التي تحجزها الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو قضايا جنائية سيتم بيعها في مزاد علني بعد مرور ثلاثة أشهر على إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور حكم قضائي نهائي، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة في الإمارة.