الشارقة الرقمية تخرّج أول دفعة من قادة البيانات والذكاء الاصطناعي

وأكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن البرنامج يمثل ترجمة حقيقية لالتزام الدائرة ببناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة التكامل الرقمي واستشراف المستقبل. وقال: "نحتفل اليوم بثمرة من ثمار الاستثمار في الإنسان، الذي نؤمن بأنه طريق راسخ نحو التقدّم والتميّز"، مشيداً بالمشاريع المتميزة التي تُظهر قدرات الخريجين على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في خدمة العمل الحكومي والمجتمع، وتمثّل نماذج عملية لتطوير حلول واقعية لتحديات المستقبل.