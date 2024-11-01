الشارقة: أول دفعة من العسل العضوي بممارسات مبتكرة

ويهدف المشروع، المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025، والذي يطلق عليه "العام الذهبي"، إلى تعزيز الفوائد البيئية لتربية النحل، وخاصة دورها في التلقيح، وهو أمر بالغ الأهمية لتكاثر النباتات والأشجار.