الشارقة: أم هندية تنهي حياتها بعد قتل رضيعها

ذكرت تقارير أن امرأة هندية تبلغ من العمر 21 عاماً من مدينة كولام بولاية كيرالا، انتحرت بعد أن زُعم أنها قتلت طفلها البالغ من العمر عامًا وخمسة أشهر في الشارقة، وفقًا لعامل اجتماعي مطلع على القضية.

وقال عاملون اجتماعيون لصحيفة "خليج تايمز" الخميس إن المرأة، التي انتقلت إلى الإمارات قبل نحو عامين مع زوجها، كانت تعيش منفصلة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب النزاعات العائلية المستمرة.

وتزوج الزوجان قبل حوالي ثلاث سنوات في كيرالا، وانتقلا إلى الإمارات العربية المتحدة بعد زواجهما بفترة وجيزة. كان كلاهما يعمل هنا، لكن علاقتهما لم تكن سعيدة، كما قال كامامبالام.

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كانت العلاقة بين الزوجين متوترة لفترة، مع نقاشات وخلافات متكررة حول أمور عائلية. وتفاقمت الخلافات لدرجة أنهما قررا العيش منفصلين. وأضاف كامامبالام: "رفع الزوج دعوى قضائية عبر محامٍ، وأُرسل إشعاراً إلى المرأة".

وأفاد العاملون الاجتماعيون بأن السلطات عثرت على جثتي الأم والطفل يوم الثلاثاء. ولا تزال تفاصيل الحادثة قيد التحقيق، ولم تُؤكد رسميًا بعد الظروف الدقيقة التي أدت إلى هذه الوفيات المأساوية.

وتوجد جثتا الأم والطفل حاليا لدى السلطات، التي تجري تحقيقا مفصلا في القضية.

وأصيب المجتمع بصدمة جراء الحادثة. وقال كامامبالام: "نحثّ العائلات التي تواجه مشاكل عائلية على طلب المساعدة من خلال الاستشارات والدعم القانوني".