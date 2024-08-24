الشارقة: أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب بأسعار اقتصادية
مع إعادة فتح المدارس قريباً، أصبح لدى العديد من الآباء الذين يبحثون عن أدوات بأسعار معقولة لتلبية الاحتياجات التعليمية لأطفالهم مكان يذهبون إليه حيث يمكنهم الحصول على صفقات جيدة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.
يقع سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستعملة عند تقاطع المناطق الصناعية 2 و3 و5 و6، وهو وجهة مفضلة لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء العناصر التقنية دون إنفاق الكثير من المال.
وسلطت شانواز، رئيسة المبيعات في شركة رويال للأجهزة المستعملة، الضوء على أفضل العروض المتاحة في السوق. وقالت شانواز: "تختلف أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة هنا وفقًا للطرازات، لكن السعر المبدئي يبدأ من 50 درهمًا إماراتيًا فقط. على سبيل المثال، يمكن شراء جهاز Chromebook مستعمل بحالة جيدة مقابل 50 درهمًا إماراتيًا فقط. ويمكن أن تصل الأسعار إلى 300 درهم إماراتي اعتمادًا على العلامة التجارية والمواصفات وسنة تصنيع الجهاز".
علامة تجارية ومناسبة للميزانية
لا تقتصر الأسعار المنخفضة على نماذج المستوى الأول فحسب؛ بل يمكن العثور حتى على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات العلامات التجارية الرخيصة هنا.
"يبدأ سعر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات العلامات التجارية من 200 درهم للأجهزة من الجيلين السادس والسابع. إذا كنت تبحث عن موديلات الجيل الثامن، تبدأ الأسعار من 300 درهم، حسب المواصفات. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل التاسع، تبدأ الأسعار من 350 درهم، مرة أخرى حسب المواصفات والعلامة التجارية. يبلغ سعر أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل الثاني عشر 900 درهم.
وأضاف شناواز: "جهاز Apple MacBook الذي تم تصنيعه في عام 2014 متاح بسعر يبدأ من 300 درهم، مع الموديلات الأحدث المصنعة في الفترة من 2020 إلى 2022 تبدأ من 1200 درهم وما فوق".
بالنسبة للآباء الذين يبحثون عن أجهزة عالية الجودة لمتابعات أطفالهم الأكاديمية، فإن السوق يحتوي على بعض العروض الرائعة.
وقال عبد الرحمن من شركة "جاينت يوسد سيلز" إنهم سجلوا زيادة في الطلب مع استعداد الآباء للعام الدراسي الجديد. وأضاف: "يشتري العديد من الآباء أجهزة الكمبيوتر المحمولة منا لأغراض دراسية لأطفالهم".
"نحن نقدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية من جميع الأنواع، والتي تناسب الطلاب والمحترفين على حد سواء. حتى أن بعض الآباء الذين اشتروا أجهزة الكمبيوتر المحمولة منا في العام الماضي قاموا ببيع تلك الأجهزة إلينا وشراء أجهزة جديدة بعد دفع مبلغ إضافي قليلاً"، قال عبد الرحمن.
وأضاف أن "هذه الأجهزة المحمولة ليست مستعملة بشكل كبير وهي في حالة جيدة للغاية، ولا نحتاج إلى تجديدها أو إصلاحها لأننا نحصل عليها في حالة ممتازة".
من أين تأتي هذه الأجهزة؟
أوضح "سليم كوتامال"، مالك شركة"يونيك يوسد كومبيوترز" Unique Used Computers، مصدر هذه الأجهزة التي تناسب الميزانية. "نستورد هذه الأجهزة المحمولة من أوروبا والولايات المتحدة. في الغرب، غالباً ما تُستخدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة لمدة عام واحد فقط قبل استبدالها بنماذج أحدث. ثم يتم تصدير هذه الأجهزة إلى دول أخرى.
"نتلقى عادةً أجهزة بحالة جديدة تمامًا، ونبيع نفس أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستعملة بأسعار أقل بنسبة 50% إلى 70% من سعرها الأصلي. على سبيل المثال، يتوفر جهاز Lenovo Thinkpad E16 الجديد تماماً في المتجر مقابل 3200 درهم. ولكن يمكن العثور عليه هنا، وقد تم استخدامه بالكاد لمدة ثلاثة أشهر، مقابل 900 درهم فقط."