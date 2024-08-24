الشارقة: أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب بأسعار اقتصادية

مع إعادة فتح المدارس قريباً، أصبح لدى العديد من الآباء الذين يبحثون عن أدوات بأسعار معقولة لتلبية الاحتياجات التعليمية لأطفالهم مكان يذهبون إليه حيث يمكنهم الحصول على صفقات جيدة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.

يقع سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستعملة عند تقاطع المناطق الصناعية 2 و3 و5 و6، وهو وجهة مفضلة لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء العناصر التقنية دون إنفاق الكثير من المال.