الشارقة:عائلة هندية تودع ابنها ضحية حادث دراجة نارية في المملكة المتحدة

أضاف جاستن أنه لم يتردد يومًا في أي عمل. قال: "حتى أثناء دراسته، كان يعمل بدوام جزئي. كان مستعدًا للعمل في أي وظيفة، وكان يجتهد في كل دور يتقلده. حتى أنه في مرحلة ما، كان يساعد في تحميل وتفريغ البضائع في أحد النوادي. لم يطلب منا المال قط، وكان واسع الحيلة ومعتمدًا على نفسه. لا تراه إلا مبتسمًا وكلمة طيبة لمن حوله".