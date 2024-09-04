الشارقة:تسديد 1.15 مليار درهم من مديونيات المواطنين
قناة تواصل خاصة بين حاكم الشارقة والمواطنين ساهمت في تسوية ديون تجاوزت قيمتها 1.150 مليار درهم. أطلق على هذه القناة اسم "مَبَرّة"، وقد سلطت الضوء على العديد من حالات المدينين والمحتاجين. وأدى ذلك إلى تشكيل لجنة تسوية مديونيات مواطني الشارقة التي ساعدت في تسديد المستحقات.
وفي إشارة إلى نهج حكومة الشارقة في المرونة، أوضح مسؤول رفيع المستوى كيف أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهاته للدوائر والمؤسسات الحكومية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور.
وقال صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «لقد لاحظ سموه أن هذه القنوات بحاجة إلى تحسين من أجل التواصل المطلوب، فأمر بإطلاق برنامج «الخط المباشر» عبر الإذاعة والتلفزيون لتوفير قنوات اتصال حية للجمهور، وبعد أن تبين أن بعض القضايا لا يمكن بثها علناً، فقد أدى ذلك إلى إنشاء قناة اتصال خاصة أطلق عليها «"مَبَرّة"» لهذه الحالات الحساسة.
وكان يتحدث في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء.
تحت عنوان "الحكومات المرنة. التواصل المبتكر"، يضم المنتدى لمدة يومين ويتضمن أكثر من 160 مناقشة ومناظرة وورشة عمل وأنشطة بناء قدرات الشباب بقيادة 250 ضيفاً وخبيراً دولياً.
وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام مخاطباً صاحب السمو حاكم الشارقة: "لقد استمعنا إلى سموكم مرات عديدة وأنتم ترددون بعض الأمثال وتقدمون النصائح وترشدون المسؤولين، وكثيراً ما تكررون عبارات مثل: "لا تكن عائقاً أمام الخير"، و"بضربة قلم تنتهي معاناة الناس"، و"المحتاج صبور"، وعندما نتأمل هذه الكلمات نجد أنها جميعها تؤكد على المرونة التي يجب أن تجسدها الحكومة، والتي يجسدها المثل القائل: "لا تكن ليناً فتُعصر، ولا قاسياً فتنكسر".
وأكد سمو نائب حاكم الشارقة كيف تم حل القضايا بسرعة في زمن كانت فيه الحمام الزاجل أسرع وسيلة للتواصل. وقال: "ومع ذلك، في عصرنا الحالي الذي يشهد تطورات سريعة، للأسف، سيطرت بعض المصطلحات على عمل بعض الحكومات: البيروقراطية، الدورة الإجرائية، 'عد غداً'، و'النظام معطل'. لذلك، لتحقيق تواصل حكومي فعال ومرن، يجب أن نبدأ بعقول مرنة تستلهم من قيمها العميقة بينما تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة، دون أن نقع في فخ الماضي أو نسعى وراء كل جديد."