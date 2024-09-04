الشارقة:تسديد 1.15 مليار درهم من مديونيات المواطنين

قناة تواصل خاصة بين حاكم الشارقة والمواطنين ساهمت في تسوية ديون تجاوزت قيمتها 1.150 مليار درهم. أطلق على هذه القناة اسم "مَبَرّة"، وقد سلطت الضوء على العديد من حالات المدينين والمحتاجين. وأدى ذلك إلى تشكيل لجنة تسوية مديونيات مواطني الشارقة التي ساعدت في تسديد المستحقات.

وفي إشارة إلى نهج حكومة الشارقة في المرونة، أوضح مسؤول رفيع المستوى كيف أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهاته للدوائر والمؤسسات الحكومية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور.