الشارقة:إحباط محاولة تهريب مخدرات مبتكرة داخل رخام

وبحسب ما ورد، استخدمت العصابة أساليباً غير تقليدية في التهريب، حيث كانت تخفي المخدرات داخل ألواح الرخام التي يتم شحنها إلى موانئ الدولة في محاولة للهروب من أعين الشرطة. لكن الشرطة كانت في حالة تأهب، وتم القبض على المتهمين وإحباط الخطة.

وأشاد اللواء عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة بجهود فرق العمل وأدائها في إحباط هذه الخطة الجديدة لإخفاء المخدرات في أحجار الرخام بغرض الاتجار بها وترويجها.

وأكد أنّ شرطة الشارقة تواصل تعزيز سياجها الأمني القوي من خلال ضرباتها الاستباقية الفعالة ضد مهربي ومروجي وتجار المخدرات، والجاهزية الدائمة لكوادرها الميدانية وتقنياتها لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المجتمع.