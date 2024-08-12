الشارقة:إحباط محاولة تهريب مخدرات مبتكرة داخل رخام
أحبطت شرطة الشارقة محاولة تهريب مخدرات كانت مُخبأة داخل أحجار رخام، حيث تم القبض على عصابة يُديرها تجارمن خارج الدولة في عملية حملت اسم "الحجر المدمر". والمتهمون، الذين يحملون جنسيات آسيوية، خططوا لتهريب وإدخال أكثر من 226 كيلوجراماً من الحشيش والمهلوسات والمخدرات، بهدف ترويجها وبيعها داخل الدولة.
وكشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، العقيد ماجد سلطان الأصم، عن ورود معلومات تفيد بوجود عصابة يتولى إدارة عملياتها تجار خارج الدولة.
وبناء على ذلك، باشرت إدارة مكافحة المخدرات عملياتها الميدانية لكشف أفراد العصابة ورصد أنشطتهم وتحديد ارتباطاتهم بشبكات تهريب المخدرات الإقليمية والدولية.
وبحسب ما ورد، استخدمت العصابة أساليباً غير تقليدية في التهريب، حيث كانت تخفي المخدرات داخل ألواح الرخام التي يتم شحنها إلى موانئ الدولة في محاولة للهروب من أعين الشرطة. لكن الشرطة كانت في حالة تأهب، وتم القبض على المتهمين وإحباط الخطة.
وأشاد اللواء عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة بجهود فرق العمل وأدائها في إحباط هذه الخطة الجديدة لإخفاء المخدرات في أحجار الرخام بغرض الاتجار بها وترويجها.
وأكد أنّ شرطة الشارقة تواصل تعزيز سياجها الأمني القوي من خلال ضرباتها الاستباقية الفعالة ضد مهربي ومروجي وتجار المخدرات، والجاهزية الدائمة لكوادرها الميدانية وتقنياتها لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المجتمع.
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى عدم الانصياع للإغراءات الخارجية، وتعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة بينهم وبين الشرطة، من خلال الإبلاغ عن الحوادث عبر الرقم 8004654 أو عبر البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae.