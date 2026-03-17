السيطرة على حريق مستودع بالشارقة خلال 20 دقيقة ولا إصابات

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فرق الدفاع المدني، مدعومة بوحدات من شرطة الشارقة، نجحت في السيطرة على حريق عرضي اندلع في مستودع بالمنطقة الصناعية السادسة.
وذكر المكتب أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفضل الاستجابة السريعة والتعامل الاحترافي مع الحادث.
تلقت غرفة عمليات شرطة الشارقة البلاغ في الساعة 1:20 ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، وتم احتواء الحريق بالكامل بحلول الساعة 1:44 ظهرًا، واستغرق السيطرة عليه 20 دقيقة فقط.
تم إرسال فرق متخصصة على الفور إلى الموقع، وبدأت عمليات مكافحة الحريق وفقًا للإجراءات المتبعة.
وذكر المكتب الإعلامي أن السلطات حثت الجمهور على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب نشر التقارير أو الشائعات غير المؤكدة.