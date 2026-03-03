السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية إثر اعتراض طائرة مسيرة

اندلع حريق خلال ساعات الصباح من يوم الثلاثاء، ٣ مارس، في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (FOIZ)، وذلك إثر سقوط حطام ناتج عن اعتراض طائرة مسيرة من قبل الدفاعات الجوية.
وفي معرض استجابتها للمخاوف المتعلقة بأصوات قوية سُمعت في مناطق عديدة من المدينة، صرح المكتب الإعلامي في بيان له بأن السلطات المختصة استجابت للحريق وتمكنت من السيطرة عليه. كما أُعلن عن عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث، وقد استؤنفت العمليات الطبيعية في المنطقة.
وحثت السلطات الجمهور على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للدولة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة. وفي غضون ذلك، تواصل الفرق المختصة مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.
يُعد هذا الحادث الأول من نوعه الذي يتم الإبلاغ عنه في الفجيرة، بينما سجلت رأس الخيمة أيضاً أول حادث لسقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سكنية في الثاني من مارس.
وفي سياق متصل، تتعامل دبي وأبوظبي مع صواريخ باليستية وطائرات مسيرة منذ اليوم الأول للصراع، حيث تم تسجيل بعض الوفيات والإصابات.