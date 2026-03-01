الإمارات

السيطرة على حريق في مستودع بالمنطقة الصناعية بالشارقة دون إصابات

التحقيقات الأولية تشير إلى "تماس كهربائي" كسبب لاندلاع النيران في منطقة الصناعية 8.
لاريب طارق أنور
أفادت التقارير بنشوب حريق اليوم في المنطقة الصناعية بالشارقة نتيجة "تماس كهربائي"، حسبما كشفت شرطة الإمارة في بيان لها يوم الأحد 1 مارس.

وصلت فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة إلى الموقع وتعاملت مع النيران في مستودع مخصص لتخزين الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات في المنطقة الصناعية الثامنة.

وقد تحركت الفرق فور تلقيها البلاغ، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت السلطات أن المعاينة الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي، بينما تستكمل الفرق عمليات التبريد ومتابعة الإجراءات وفقاً للأنظمة المتبعة لديها.

