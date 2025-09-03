السيطرة على حريق في مبنى شاغر بعجمان دون إصابات

سيطرت شرطة عجمان، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في منزل سكني خالٍ بمنطقة النعيمية. وأكد المسؤولون أن الحريق لم يُسفر عن إصابات، واقتصرت أضراره المادية على أضرار طفيفة.
تلقت إدارة الدفاع المدني في عجمان بلاغًا عن حريق اندلع عصر اليوم في مبنى قيد الإنشاء. وسارعت فرق الدفاع المدني، إلى جانب دوريات الشرطة، إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.
وأشادت القيادة العامة لشرطة عجمان والمديرية العامة للدفاع المدني بسرعة الاستجابة وكفاءة الفرق الميدانية في التعامل مع الحادث.
وأكدوا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق، داعين المواطنين إلى اتباع إجراءات السلامة والاحترازية لتجنب مثل هذه الحوادث.
