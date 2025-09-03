السيطرة على حريق في مبنى شاغر بعجمان دون إصابات

تلقت إدارة الدفاع المدني في عجمان بلاغًا عن حريق اندلع عصر اليوم في مبنى قيد الإنشاء. وسارعت فرق الدفاع المدني، إلى جانب دوريات الشرطة، إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.