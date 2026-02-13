السيطرة على حريق في دبي خلال ساعة دون إصابات

أكد الدفاع المدني بدبي لصحيفة "خليج تايمز" في بيان لها، أنها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في منطقة رأس الخور خلال ساعة واحدة. وقد تمت السيطرة على الحريق بفضل جهود رجال الإطفاء والروبوتات التي وصلت إلى الموقع خلال دقائق من تلقي البلاغ عن الحادث.
تلقت غرفة العمليات بلاغاً في تمام الساعة 1:23 من ظهر يوم الجمعة، 13 فبراير 2026، بشأن اندلاع حريق في مستودع بمنطقة رأس الخور. وعلى الفور، تم إرسال فرق الإطفاء من محطة إطفاء ند الشبا كأول مستجيب للحادث.
وعند الوصول في تمام الساعة 1:26 ظهراً، أي في غضون زمن استجابة قدره أربع دقائق، تبين للفرق أن الحادث يتمثل في حريق بمستودع، وصُنفت النيران بأنها متوسطة.
وفي تمام الساعة 2:28 ظهراً، أكد القائد الميداني أنه تمت السيطرة على الحريق وأن عمليات التبريد جارية.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. وسيتم تسليم الموقع إلى السلطات المختصة فور الانتهاء من إجراءات التبريد، وذلك وفقاً للبروتوكولات المعتمدة.
والتقط أحد شهود العيان صوراً لأعمدة الدخان وهي تتصاعد من منطقة رأس الخور. وقالت إحدى شاهدات العيان لصحيفة "خليج تايمز" إنها رأت أعمدة دخان سوداء تتصاعد في الهواء أثناء قيادتها على شارع المنامة، وأضافت: "كنت متوجهة إلى مردف سيتي سنتر في حوالي الساعة الثانية ظهراً عندما رأيت الدخان، وكان بإمكاني سماع أصوات مركبات الطوارئ أثناء مروري بموقع الحادث".