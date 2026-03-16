السيطرة على حريق في خزان وقود بمحيط مطار دبي وإغلاق طرق رئيسية

تم الإبلاغ عن تغييرات في حركة المرور في أعقاب حادث متعلق بطائرة بدون طيار (درون) أثر على خزان وقود بالقرب من مطار دبي الدولي.
أعلنت شرطة دبي عن إغلاق شارع المطار ونفق المطار بشكل مؤقت، ناصحةً السائقين باستخدام طرق بديلة.
كما تم إغلاق جسر القرهود المؤدي إلى شارع الدار البيضاء، بالإضافة إلى إغلاقات عند تقاطعات قرية الشحن وشارع مراكش باتجاه المطار. وتم نصح السكان باستخدام التحويلات المرورية لضمان السلامة وتقليل الازدحام.
وقد عُلقت الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي مؤقتاً في وقت مبكر من يوم الإثنين بعد أن أثر الحادث المتعلق بالطائرة بدون طيار على أحد خزانات الوقود في محيط المطار وتسبب في نشوب حريق.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني احتوت الحريق بسرعة، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة ولم يتم الإبلاغ عن انتشار للنيران.
كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وتم تحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطار آل مكتوم الدولي.