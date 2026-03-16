السيطرة على حريق خزان وقود بالقرب من مطار دبي الدولي

تعمل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً على إجراء عمليات التبريد في المنطقة المحيطة بمطار دبي الدولي. وأكدت السلطات أن الحريق الذي اندلع في خزان وقود بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB) قد تم إخماده، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تمام الساعة 7.23 مساءً.
تم الإبلاغ عن الحريق لأول مرة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وتحديداً في الساعة 3.53 صباحاً، وعُزي الحريق إلى "حادث مرتبط بطائرة بدون طيار". وفي الساعة 5.10 صباحاً، أُعلن أن السلطات قد تمكنت من السيطرة على الحريق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.
أدى الحريق إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية، مع تحويل بعض الرحلات المتجهة إلى مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم. ومع ذلك، وبعد مرور ما يقرب من خمس ساعات، أعلن المطار عن استئناف تدريجي لرحلات مختارة. وأكدت طيران الإمارات أنه من المتوقع تشغيل جدول رحلات محدود من دبي بعد الساعة 10 صباحاً عقب فترة تعليق قصيرة.
وحث مطار دبي الدولي المسافرين على عدم التوجه إلى المطار إلا إذا تم التواصل معهم مباشرة من قبل شركات الطيران الخاصة بهم.
كما أغلقت سلطات دبي عدة طرق بشكل مؤقت؛ حيث تم إغلاق شارع المطار ونفق المطار، بالإضافة إلى جسر القرهود المؤدي إلى شارع الدار البيضاء وتقاطعات قرية الشحن وشارع مراكش باتجاه المطار.
وقد استؤنفت حركة المرور الآن في معظم الطرق، على الرغم من أن طريق المطار لا يزال مغلقاً أمام المركبات القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد والخوانيج، وتقاطع شارع مراكش المتجه نحو شارع الشيخ محمد بن زايد.