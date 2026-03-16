السيطرة على حريق خزان وقود بالقرب من مطار دبي الدولي

تم الإبلاغ عن الحريق لأول مرة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وتحديداً في الساعة 3.53 صباحاً، وعُزي الحريق إلى "حادث مرتبط بطائرة بدون طيار". وفي الساعة 5.10 صباحاً، أُعلن أن السلطات قد تمكنت من السيطرة على الحريق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.