السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي: هوس جديد يُحبط خبراء التوظيف في الإمارات

تغرق السير الذاتية التي تُنشئها أنظمة الذكاء الاصطناعي سوق العمل في الإمارات، حيث أبلغ أكثر من ثلاثة أرباع خبراء التوظيف عن ارتفاع حاد في حجم هذه الطلبات.
على الرغم من هذا الارتفاع، تُرفض العديد من هذه السير الذاتية لعدم مطابقتها لمتطلبات الوظائف، مما يدفع خبراء التوظيف إلى تحذير الباحثين عن عمل من الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي. فالسير الذاتية التي تُنشئها أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل سيء لا تفشل فقط في مطابقة محتوى الوظائف، بل قد تُصنف أيضًا في مرتبة أدنى بواسطة محركات البحث المستخدمة في منصات التوظيف.
صرح جيسون غراندي، المدير العام لشركة روبرت والترز الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر وضوحًا.
وقال جيسون: "مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، سيصبح تحديد المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي أسهل. بدأت غوغل بالفعل في التعرف على المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي وتميل إلى تصنيفه في مرتبة أدنى في نتائج البحث."
وأضاف: "كموظفين في مجال التوظيف، نراجع آلاف السير الذاتية كل أسبوع، وغالبًا ما يكون واضحًا عندما تكون السيرة الذاتية مُنشأة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلاً من تدقيقها وتحريرها من قبل المرشح. تُستبعد هذه السير الذاتية غالبًا في المراحل المبكرة من العملية."
وأضاف كذلك أن الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي يغير أولويات فرق القيادة. "ينظر القادة بشكل متزايد إلى بعض الأدوار على أنها 'أماكن إدارية' يمكن أتمتتها بدلاً من شغلها بالبشر."
مع ظهور الذكاء الاصطناعي، هناك عشرات التطبيقات والمواقع الإلكترونية مثل ChatGPT و AI Apply و Enhancv وغيرها الكثير التي يمكن أن تساعد الباحثين عن عمل في إعداد سيرتهم الذاتية في دقائق. ولكن إذا لم تُراجع هذه السير الذاتية وتُحرر من قبل المتقدمين، فقد تكون هناك أخطاء واقعية، مما قد يؤدي إلى رفض الطلب من قبل خبراء التوظيف أو أنظمة الذكاء الاصطناعي. لذلك، لا يُشجع خبراء التوظيف على الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.
على خلفية النمو الاقتصادي الكلي القوي، يشهد سوق العمل في الإمارات أداءً استثنائيًا، مما يخلق الكثير من الفرص للباحثين عن عمل. بنمو يبلغ 4%، تُعد الإمارات أسرع أسواق العمل نموًا في منطقة الخليج، وفقًا لـ"كوبر فيتش".
وفقًا لاستطلاع أجرته لينكد إن، تشجع الغالبية العظمى - 83% - من قادة الموارد البشرية في الإمارات المرشحين على استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث عن الوظائف، مع التحذير بضرورة أن يظلوا صادقين بشأن خبراتهم.
أكثر من النصف - 56% - من خبراء التوظيف يوصون بشكل خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص السير الذاتية وتكييفها، وهي الممارسة نفسها التي يخشى البعض أن تغرق السوق بطلبات عامة.
وقالت نجاة عبد الهادي، خبيرة التوظيف في لينكد إن: "المشكلة التي يواجهها العديد من خبراء التوظيف تكمن في جودة الطلبات. يُبلغ أكثر من ثلاثة أرباعهم عن ارتفاع حجم الطلبات مقارنة بالعام الماضي، ويقول 64% منهم إنهم يتلقون حجمًا أكبر من الطلبات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي والتي لا تتناسب مع المتطلبات. ما يقرب من النصف - 45% - يقولون إن ربع إلى نصف الطلبات فقط تُلبي جميع المؤهلات."
وأضافت: "هذا يشير إلى أن خبراء التوظيف لا يهتمون باكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي – بل يركزون على العثور على المرشحين المؤهلين بكفاءة. وتشمل الاستخدامات الموصى بها للذكاء الاصطناعي من قبل خبراء التوظيف تخصيص السير الذاتية، وتحديد الأدوار المناسبة، والإعداد للمقابلات."
ومن المثير للاهتمام، أنها أشارت إلى أنه نظرًا لأن العديد من خبراء التوظيف يجدون الآن عملية التوظيف محبطة، فإنهم يعطون الأولوية للحصول على أدوات توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأنفسهم.
وأضافت: "يتبنى خبراء التوظيف وقادة الموارد البشرية في الإمارات الذكاء الاصطناعي كحل لعدم الكفاءة. يجب أن ينتقل التركيز من اكتشاف المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي إلى ضمان استخدام المرشحين لهذه الأدوات بمسؤولية لتقديم مؤهلاتهم الحقيقية بشكل أكثر فعالية."