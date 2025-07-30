السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي: هوس جديد يُحبط خبراء التوظيف في الإمارات

تغرق السير الذاتية التي تُنشئها أنظمة الذكاء الاصطناعي سوق العمل في الإمارات، حيث أبلغ أكثر من ثلاثة أرباع خبراء التوظيف عن ارتفاع حاد في حجم هذه الطلبات.

على الرغم من هذا الارتفاع، تُرفض العديد من هذه السير الذاتية لعدم مطابقتها لمتطلبات الوظائف، مما يدفع خبراء التوظيف إلى تحذير الباحثين عن عمل من الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي. فالسير الذاتية التي تُنشئها أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل سيء لا تفشل فقط في مطابقة محتوى الوظائف، بل قد تُصنف أيضًا في مرتبة أدنى بواسطة محركات البحث المستخدمة في منصات التوظيف.

صرح جيسون غراندي، المدير العام لشركة روبرت والترز الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر وضوحًا.

وقال جيسون: "مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، سيصبح تحديد المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي أسهل. بدأت غوغل بالفعل في التعرف على المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي وتميل إلى تصنيفه في مرتبة أدنى في نتائج البحث."

وأضاف: "كموظفين في مجال التوظيف، نراجع آلاف السير الذاتية كل أسبوع، وغالبًا ما يكون واضحًا عندما تكون السيرة الذاتية مُنشأة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلاً من تدقيقها وتحريرها من قبل المرشح. تُستبعد هذه السير الذاتية غالبًا في المراحل المبكرة من العملية."

وأضاف كذلك أن الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي يغير أولويات فرق القيادة. "ينظر القادة بشكل متزايد إلى بعض الأدوار على أنها 'أماكن إدارية' يمكن أتمتتها بدلاً من شغلها بالبشر."

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