السيارة الطائرة في دبي تطير وتطوى داخل صندوق السيارة

أعلنت الشركة عن هذا خلال فعالية في جزيرة النخلة جميرا، والتي شهدت أيضًا أول عرض طيران عام دولي للناقلة. في عرض أبهر الحضور، قامت الطيارة يوان يوان تشو بقيادة الوحدة الجوية في رحلة قصيرة استمرت دقيقتين فوق حديقة فندق والدورف أستوريا. وبعد هبوطها وسط تصفيق حاد من الشخصيات الإعلامية والحضور، شاركت أن المنظر من الأعلى كان "جميلًا للغاية"، حيث أتاح رؤية واضحة لبرج خليفة وبرج العرب وساحل النخلة.