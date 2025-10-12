السيارة الطائرة في دبي تطير وتطوى داخل صندوق السيارة

تخيل أنك تقود سيارتك عميقًا في الصحراء، ثم تطوي طائرتك الشخصية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) لتحلق فوق الكثبان الرملية وتتمتع بمنظر الإمارات من الأعلى. هذا الحلم المستقبلي قد يصبح واقعًا قريبًا.
شركة أريدج، المعروفة سابقًا باسم إكس بينج أيرو إتش تي والتي تُعد من أكبر مصنعي السيارات الطائرة في آسيا، وقعت اتفاقيات مع عدة شركات في دول مجلس التعاون الخليجي لتسليم 600 وحدة من حاملة الطائرات البرية إلى المنطقة. وفي الإمارات، تعاونت الشركة مع مجموعة علي وأولاده لإدخال هذا الابتكار إلى السوق.
الناقلة، التي تدخل الآن مرحلة الإنتاج الضخم، تجمع بين مركبة "الأم الأرضية" وكبسولة طيران قابلة للفصل والطي تتسع لشخصين وتوضع بشكل مرتب في صندوق السيارة.
أعلنت الشركة عن هذا خلال فعالية في جزيرة النخلة جميرا، والتي شهدت أيضًا أول عرض طيران عام دولي للناقلة. في عرض أبهر الحضور، قامت الطيارة يوان يوان تشو بقيادة الوحدة الجوية في رحلة قصيرة استمرت دقيقتين فوق حديقة فندق والدورف أستوريا. وبعد هبوطها وسط تصفيق حاد من الشخصيات الإعلامية والحضور، شاركت أن المنظر من الأعلى كان "جميلًا للغاية"، حيث أتاح رؤية واضحة لبرج خليفة وبرج العرب وساحل النخلة.
ستكون منطقة مجلس التعاون الخليجي أول سوق دولي للشركة، ومن المتوقع بدء المبيعات للمستهلكين بحلول عام 2027.
تصميم حاملة الطائرات البرية المعياري يتجاوز التحديات التقليدية للسيارات الطائرة مثل التنقل، إعادة الشحن والتخزين. الوحدة الجوية المخزنة في صندوق السيارة الأم الأرضية تنفصل وتلتحم تلقائيًا بأمر واحد، مما يتيح انتقالًا سلسًا بين القيادة والطيران.
مصممة لجعل الطيران سهلاً مثل القيادة، تتميز الوحدة الجوية بشاشة ذكية كبيرة وسهلة الاستخدام مكان لوحة قيادة الطائرات المعقدة. تقدم وضعيات طيران تلقائية ويدوية. في الوضع التلقائي، يمكن للطيارين تخطيط المسارات، الإقلاع، والهبوط بلمسة واحدة، مدعومة برؤية ثلاثية الأبعاد، وتنبيهات، ومساعدة في الهبوط. في الوضع اليدوي، يجمع نظام التحكم العصوي الابتكاري - الأول من نوعه للمركبات الطائرة - ست عمليات في عصا تحكم واحدة لتيسير الطيران بيد واحدة.