السيارات الصينية تنتشر في الإمارات رغم أقساط التأمين المرتفعة

شهد سوق السيارات نمواً سريعاً للسيارات الصينية على طرق الإمارات ، إلا أن أصحابها يواجهون أقساط تأمين أعلى مقارنة بنظرائهم اليابانيين والكوريين.

يدفع سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة ما يصل إلى 43 في المائة زيادة للتأمين على المركبات الصينية، بسبب مزيج من المخاطر المتصورة، وتكاليف الإصلاح الأعلى، وعدم اليقين في الجدول الزمني للإصلاح.

يبلغ متوسط قسط التأمين الشامل للسيارات الصينية ما بين 2800 و3000 درهم إماراتي لسيارة سيدان أو كروس أوفر، مقارنةً بـ 2100 درهم إماراتي للسيارات اليابانية والكورية. ويعود ذلك عادةً إلى عدم اليقين بشأن مواعيد الإصلاح، ومحدودية بيانات المطالبات التاريخية، وارتفاع تكاليف الإصلاح المتوقعة، وفقاً لما ذكره هيتيش موتواني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Insurancemarket.ae.

وأضاف أن إصلاح السيارات يميل إلى أن يكون أكثر تكلفة وأبطأ من تلك الخاصة بالطرازات اليابانية والكورية بسبب تأخير توفر الأجزاء، وقلة محلات الإصلاح المتخصصة، والاعتماد بشكل أكبر على شبكات الوكلاء.

وقد دفع هذا شركات التأمين إلى الحفاظ على أقساط أعلى لتعويض تكاليف المطالبات المتزايدة وإطالة مدة بقاء السيارة خارج الطرق. ومع تحسن شبكة خدمات ما بعد البيع للسيارات الصينية، يتوقع أن تعود هذه الخدمات إلى طبيعتها تدريجياً.

شهد الطلب والاهتمام بالسيارات الصينية نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، مع دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسنت الثقة في هذه العلامات التجارية بشكل كبير.

وفقاً لدراسة أجرتها شركة كارما للتكنولوجيا والاستشارات، تكتسب العلامات التجارية الصينية للسيارات ثقة إعلامية عالمية، مع شكوك محدودة. ومن خلال مجموعة متنوعة من المقالات الإلكترونية، أظهرت وسائل الإعلام في الفلبين وماليزيا والإمارات العربية المتحدة أعلى مستويات الثقة في العلامات التجارية الصينية للسيارات، حيث تجاوزت الثقة 60% في كل من هذه الأسواق.

شهد الاهتمام بالعلامات التجارية الصينية نمواً ملحوظاً، من 2% فقط من إجمالي استفسارات تأمين السيارات في أوائل عام 2023 إلى أكثر من 10% بحلول منتصف عام 2025. ومن أبرز العوامل المحفزة لذلك التصميم المتطور، والتكنولوجيا المتطورة، ودعم الضمان، والأهم من ذلك، القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالموثوقية، وفقاً لتصريح موتواني لصحيفة خليج تايمز .