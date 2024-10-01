السياحة في الإمارات تنمو بثبات رغم الأزمات الإقليمية

وقبل جائحة كوفيد-19، كان 70% من السياح دوليين و30% من السياح محليين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتذكرمعالي المري قائلاً: "عندما ضرب كوفيد-19 العالم، فقدنا حوالي 70% من نسبة الإشغال. كان علينا أن نعيد تقييم استراتيجيتنا وأن نستفيد من السياحة الداخلية. كنا نسعى للتكيف مع الوضع الجديد، وركزنا على كيفية تحقيق توازن 50-50 في استقطاب السياح. ومع وجود عطلات مدرسية طويلة وعطلة الشتاء، شهدنا زيادة كبيرة في الإنفاق. كما قلصنا أيام العمل من خمسة إلى أربعة أيام ونصف من منظور اقتصادي."