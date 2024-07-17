السناجب تغزو الأحياء السكنية في دبي: حلول وتحديات

"خلود ك"، إماراتية مقيمة في منطقة البرشاء بدبي، تتعامل بشكل دائم مع المشكلات المتعلقة بالسنجاب. وقالت: "كانت السناجب تأكل كل المانجو والتوت والتين من أشجاري، وهو أمر مزعج للغاية."

وضعت خلود فزاعة لإبعاد السناجب، لكن الأمر لم ينجح. ثم تواصلت مع بلدية دبي التي زودتها بالأفخاخ للقبض على السناجب وإطلاق سراحها في الصحراء. وقالت: "الآن أصبحت فاكهتي تنمو بأمان. ولم أر المزيد من السناجب بالقرب من منزلي".