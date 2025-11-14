السمنة كمرض مزمن تتحول إلى عائق هجرة إلى أمريكا

أصبح الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة بعد القرار الأخير لإدارة ترامب باعتبار السمنة أو وجود أطفال ذوي احتياجات خاصة كأسباب لرفض تأشيرات الهجرة.
قال المحامي الأمريكي ومدير الشؤون القانونية في المركز القانوني الأمريكي في دبي، شاي زمانيان، للخليج تايمز يوم الجمعة، “إن التحرك لاعتبار السمنة والحالات المزمنة في قرارات التأشيرة يعكس توسعًا أوسع في السلطة التنفيذية تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد زمانيان: "بينما كان عدم التحول إلى عبء مالي على الحكومة الأمريكية مبدأً أساسياً للهجرة دائماً، فإن هذا التحول يقدم حالة من عدم اليقين الجديدة خاصة للمتقدمين من الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الذين قد يفتقرون إلى سجلات طبية قوية أو تغطية مدى الحياة، ويواجهون الآن معياراً أكثر صرامة وأقل قابلية للتنبؤ".
ذكرت وكالة فرانس برس (AFP) يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستعتبر السمنة أو إنجاب أطفال ذوي احتياجات خاصة كأسباب لرفض تأشيرات الهجرة. وبحسب التقارير، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من السفارات الأمريكية "أن تأخذ في الحسبان حالات من ضمنها السمنة عند إصدار تأشيرات الإقامة الطويلة، على أساس أن السمنة قد تتطلب رعاية مكلفة وطويلة الأجل".
تُعرف منظمة الصحة العالمية (WHO) السمنة بأنها مرض مزمن معقد يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. كما يمكن أن تؤثر على صحة العظام والتكاثر، وتزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. تؤثر السمنة على جودة المعيشة، مثل النوم أو الحركة. يعاني حوالي 40 في المائة من سكان الولايات المتحدة من السمنة.
ومع ذلك، يُنظر إلى التوجيه الأخير لترامب على أنه أحدث خطوة له لردع الأجانب.
حذر زمانيان من توسع السلطة التقديرية التنفيذية للرئيس ترامب. وأشار: "مع استعداد المحكمة العليا الأمريكية لمراجعة عدة قضايا تختبر حدود السلطة الرئاسية لترامب هذا العام، فإن هذه السياسة (الأخيرة) تؤكد السؤال الأوسع حول ما إذا كان استخدام الإدارة للسلطة التنفيذية قد تجاوز الحدود الدستورية التقليدية".
"أمريكا أولاً" وفي الوقت نفسه، في بيان تمت مشاركته مع الخليج تايمز من قبل السفارة الأمريكية في الإمارات، قال النائب الأول للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت: "ليس سراً أن إدارة ترامب تضع مصالح الشعب الأمريكي أولاً. وهذا يشمل تطبيق السياسات التي تضمن ألا يكون نظام الهجرة لدينا عبئاً على دافع الضرائب الأمريكي".
ويُقال أيضاً أن التوجيه الجديد لا ينطبق إلا على الأشخاص الذين يسعون للهجرة إلى الولايات المتحدة وليس على الأجانب في الزيارات الروتينية قصيرة الأجل.
ومع ذلك - في هذه الأثناء - أشار زمانيان إلى أنه يجب على المتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي محاولة إعداد وثائق طبية ومالية شاملة قبل وقت كافٍ من المراجعة القنصلية.
وأضاف: "إن التصريحات الأخيرة لترامب مقنعة، وسيعود الأمر إلى ذلك الموظف (القنصلي) فيما إذا كان يريد التعمق في السجلات الطبية للمتقدمين أم لا".