السمنة كمرض مزمن تتحول إلى عائق هجرة إلى أمريكا

"أمريكا أولاً" وفي الوقت نفسه، في بيان تمت مشاركته مع الخليج تايمز من قبل السفارة الأمريكية في الإمارات، قال النائب الأول للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت: "ليس سراً أن إدارة ترامب تضع مصالح الشعب الأمريكي أولاً. وهذا يشمل تطبيق السياسات التي تضمن ألا يكون نظام الهجرة لدينا عبئاً على دافع الضرائب الأمريكي".