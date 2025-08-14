السماح للباكستانيين المقيمين في الإمارات ودول أخرى باستيراد السيارات

أوضحت هيئة الإيرادات الفيدرالية أن الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى هم فقط المؤهلون لاستيراد السيارات بموجب مخططات الهدية أو نقل الإقامة.
وبموجب قواعد الهيئة، يمكن للمواطنين الباكستانيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك المواطنين المزدوجين، استيراد المركبات القديمة والمستعملة إلى البلاد بموجب ثلاثة مخططات: الأمتعة الشخصية، ومخطط الهدايا، ونقل الإقامة.
ولكن لاستيراد المركبات بموجب هذه المخططات، يجب ألا يزيد عمر السيارات المستعملة عن ثلاث سنوات، ويجب ألا يزيد عمر المركبات الأخرى عن خمس سنوات.
يبقى هيكل الرسوم والضرائب في الأنظمة الثلاثة كما هو. لا يُسمح باستيراد الدراجات النارية والسكوتر إلا بموجب نظام نقل الإقامة.
لا يحق للطلاب الذين يتلقون تحويلات مالية من باكستان، أو أفراد المواطنين الباكستانيين غير العاملين الذين يعيشون في الخارج، أو أولئك الذين استوردوا أو أهدوا أو تلقوا مركبة في العامين الماضيين التقدم لهذه الجائزة.
من أجل تشجيع ودعم المركبات الصديقة للبيئة، تقدم الحكومة إعفاءً بنسبة 50 في المائة من الرسوم والضرائب على استيراد المركبات الكهربائية الهجينة (HEVs) بسعة تصل إلى 1800 سي سي وإعفاءً بنسبة 25 في المائة من الرسوم والضرائب على استيراد المركبات الكهربائية الهجينة بسعة من 1800 سي سي إلى 2500 سي سي.
قائمة الرسوم والضرائب على استيراد المركبات:
يعيش حوالي تسعة ملايين باكستاني في بلدان أجنبية.
وجاء توضيح الهيئة بشأن السماح للباكستانيين المقيمين في الخارج فقط باستيراد السيارات إلى البلاد في بيان رفضت فيه التقارير الإعلامية الباكستانية حول عدم احتساب الفواتير بشكل صحيح لتخليص المركبات الفاخرة على نطاق واسع.
وأشارت سلطة الضرائب إلى أن الجمارك الباكستانية توسعت تدريجياً في نطاق وتغطية تقييمها الجمركي المجهول (FCA) - الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024 - لتسهيل التجارة وتقليل التفاعل البشري في تخليص البضائع من الموانئ.
وفي ظل النظام السابق، قيل إن العديد من المسؤولين أساءوا استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب مالية.
ونفت أيضًا تقريرًا إعلاميًا ذكر أن سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 تم تقييمها بقيمة زهيدة تبلغ 17635 روبية (229 درهمًا إماراتيًا).
على العكس من ذلك، أوضح البيان أن قيمة المركبة المذكورة قُدِّرت بـ 10.05 مليون روبية (130 ألف درهم)، وتم استرداد مبلغ 47.2 مليون روبية (612 ألف درهم) من الرسوم والضرائب. في الواقع، قُيِّمت جميع هذه المركبات من قِبَل الجمارك بموجب قانون مراقبة السلوك المالي (FCA) بقيم أعلى دون أي خسائر في الإيرادات. وفي التقرير الإعلامي نفسه، زُعِمَ أيضًا وجود غسيل أموال قائم على التجارة في استيراد هذه المركبات، متجاهلين أن الباكستانيين المقيمين في الخارج هم وحدهم المؤهلون لهذه الواردات بموجب برامج الهدية أو نقل الإقامة، وفقًا لما جاء في البيان.
لا تتضمن هذه المخططات أي تحويلات خارجية للعملات الأجنبية من باكستان. علاوة على ذلك، كان استيراد المركبات المستعملة يتم بنفس الطريقة حتى قبل إطلاق هيئة مراقبة السلع التموينية (FCA)، وفقًا لهيئة الإيرادات الفيدرالية.
