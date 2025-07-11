السلام في جنوب القوقاز ينطلق من الإمارات

أجرى زعيما أرمينيا وأذربيجان محادثات جوهرية في أبو ظبي، فيما يعد المفاوضات المباشرة الأكثر جدية حتى الآن في عملية متقطعة لإنهاء ما يقرب من أربعة عقود من الصراع.

وقال الجانبان في مارس/آذار إنهما اتفقا على نص مسودة اتفاق السلام، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان متقطعا وبطيئا.

وكانت المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة الإماراتية أول لقاء رسمي بين الزعيمين منذ موافقتهما على المشروع.

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وعقد الزعيمان اجتماعا منفصلا مع صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

ووصف الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المحادثات بأنها "خطوة إيجابية نحو السلام الدائم بين الجارتين"، وقال إن دور الإمارات في تسهيل هذا الاجتماع يعكس سياستها الراسخة في "بناء الجسور وإعطاء الأولوية للدبلوماسية، كجزء من رؤية تضع السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي في جوهرها".

وفي بيانات، قالت وزارتا الخارجية الأذربيجانية والأرمنية إن باشينيان وعلييف ناقشا أمورا من بينها ترسيم حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها ألف كيلومتر (621 ميلا) واتفقا على مواصلة الحوار على مستويات مختلفة.

وقال مصدر حكومي أذربيجاني كبير إن المحادثات جرت في "أجواء بناءة للغاية".

وقالت أرمينيا إن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات على أساس ثنائي وأن الحوار كان "موجها نحو تحقيق نتائج".

السلام في جنوب القوقاز

إن اتفاق السلام من شأنه أن يحدث تحولاً في منطقة جنوب القوقاز، وهي منطقة منتجة للطاقة تقع بجوار روسيا وأوروبا وتركيا وإيران، والتي تتقاطع فيها خطوط أنابيب النفط والغاز ولكنها تمزقها الحدود المغلقة والصراعات العرقية طويلة الأمد.

أرمينيا وأذربيجان، اللتان حصلتا على استقلالهما من الاتحاد السوفييتي عام 1991، كانتا على خلاف منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين عندما انفصلت ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة أذربيجانية يغلب على سكانها الأرمن العرقيون، عن أذربيجان بدعم من أرمينيا.

في عام ٢٠٢٣، استعادت أذربيجان كاراباخ، مما دفع نحو ١٠٠ ألف أرمني إلى الفرار إلى أرمينيا. ومنذ ذلك الحين، أعلن الجانبان رغبتهما في توقيع معاهدة لإنهاء الصراع رسميًا.

ولا تزال بعض القضايا، بما في ذلك مطالبة أذربيجان بأن تغير أرمينيا دستورها لإزالة الإشارة غير المباشرة إلى كاراباخ، بحاجة إلى حل.

وقالت روسيا، التي سبق أن نشرت قوات لحفظ السلام في كاراباخ، إنها تدعم العملية الدبلوماسية بشكل كامل وتأمل أن تجلب "القدرة على التنبؤ والاستقرار والسلام إلى المنطقة".