السلامة أولاً.. أمطار اليوم تُعطل خدمات التوصيل

علقت بعض خدمات توصيل الطعام والبقالة عملياتها في مناطق محددة، نظراً للأحوال الجوية السيئة التي تشهدها الدولة اليوم الأحد. وأشارت شركات التوصيل إلى أن بعض الطلبات قد تتأخر أو تتوقف مؤقتاً لضمان سلامة سائقي التوصيل.

وفي ساعات منتصف صباح الأحد، رصدت "خليج تايمز" عشرات الدراجات التابعة لشركات التوصيل وهي متوقفة على جانب طريق محمد بن زايد باتجاه دبي. وأصدرت شركة "طلبات" تنبيهاً عبر تطبيقها في وقت سابق حول تعليق عمليات التوصيل، مؤكدة أن سلامة السائقين هي الأولوية.

كما أصدرت شركة "ديليفيرو" (Deliveroo) بياناً تحذر فيه العملاء من محدودية الخيارات المتاحة، قائلة: "بسبب الظروف الجوية السيئة ولضمان سلامة سائقينا، قد تلاحظون انخفاضاً في عدد المطاعم والمتاجر المتاحة، كما قد يستغرق وصول طلبكم وقتاً أطول من المعتاد". ومن جهتها، أشارت شركة "كريم" (Careem) أيضاً إلى أن الطلبات قد تواجه تأخيراً عن المواعيد المعتادة.

طقس غير مستقر

استيقظ السكان صباح الأحد على سماء غائمة وهطول أمطار في مناطق متفرقة، وتحديداً في المناطق الساحلية والشمالية. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فمن المتوقع أن تشهد الدولة طقساً غير مستقر طوال الأسبوع، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة مئوية. وكان المركز قد أصدر تنبيهاً حث فيه الجمهور على اتباع الإرشادات خلال هذه الفترة.

