السكينة تبدأ من الكبار"..حماية أطفال الإمارات من "عدوى القلق" أثناء الأزمات

خبرة الكبار… صمّام أمان نفسي للعائلة

في هذا السياق استشرنا د. شذى محمد الغزالي مؤسس شذى الحياة لاستشارات تطوير أسلوب الحياة وتقول أن كبار السن تحديدًا يملكون نعمة الخبرة ومشاركة القصص عن مراحل صعبة تم تجاوزها بالحكمة والصبر والتي تمنح الأطفال بدورها إطارًا لفهم أن الأزمات عابرة و أن أن الدعاء الجماعي والحديث عن قيم الشجاعة والتعاون يعززان الانتماء. مشيرة أن حضورهم اليوم ليس دورًا عاطفيًا فحسب، بل مسؤولية تربوية ووطنية عميقة. أطفالنا قد لا يفهمون تفاصيل ما يحدث، لكنهم يلتقطون مشاعر الكبار بدقة. القلق ينتقل بسرعة، كما تنتقل الطمأنينة. لذلك يبدأ الأمان من داخلنا نحن. وأول خطوة لطمأنة الأطفال هي تقليل تعرضهم للأخبار والصور المتداولة، خاصة المقاطع الصادمة. وإذا سأل الطفل، نجيبه بإيجاز يناسب عمره، دون تهويل أو تفاصيل مربكة. يكفي أن نقول: “هناك أمور تحدث خارج بلدنا، لكن في دولتنا فرق تحمينا وتعمل على سلامتنا”. هذه العبارة البسيطة تزرع الثقة. من المهم أيضًا "الحفاظ على الروتين اليومي" ، مواعيد النوم المنتظمة، الوجبات العائلية، والأنشطة المعتادة تعيد للطفل شعور الاستقرار، فالروتين بالنسبة له دليل أن الحياة تسير بشكل طبيعي.

وتؤكد أن الاحتواء الجسدي له أثر بالغ. عناق دافئ، جلوس بقرب الطفل، أو الإمساك بيده أثناء الحديث يعيد لجهازه العصبي إحساس الأمان. يمكن تعليمهم “تمرين تنفس بسيط”: شهيق بطيء من الأنف، وزفير أطول من الفم، كأننا ننفخ بالونًا ثم نفرغه ببطء. هذه المهارات الصغيرة تمنحهم أدوات للتعامل مع القلق.

وفي ظل الجاهزية العالية والاستجابة الاحترافية من الجهات المختصة تحت القيادة الرشيدة، تبقى رسالتنا لأبنائنا واضحة: نحن بأمان. عندما يكون الكبار ثابتين، يهدأ الصغار. وحين يطمئن البيت، يطمئن القلب، وتبقى الأسرة متماسكة مهما اشتدت الظروف.