السكوتر الكهربائي: الحل في التنظيم أم الحظر؟

وتتعامل السلطات بجدية مع المخالفين، حيث سجلت أكثر من 7800 مخالفة مرورية وصادرت ما مجموعه 4474 سكوتر ودراجة كهربائية في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهذا يعني أنه في المتوسط، تم تسجيل ما يقرب من 43 مخالفة مرورية ومصادرة 24 سكوتر أو دراجة كهربائية من قبل السلطات في دبي يومياً.