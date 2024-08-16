السكوتر الكهربائي: الحل في التنظيم أم الحظر؟
يستخدم المقيم في دبي "بيمبو كاليتيس"، البالغ من العمر 47 عاماً، السكوتر الكهربائي يومياً منذ أكثر من أربع سنوات للتنقل بين منزله وعمله في جميرا، يرتدي خوذة الأمان ولا يقودها أبداً خارج المناطق المخصصة ولا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة أبداً ولم يتعرض لأي حادث قط.
يرى أفراد عائلته وأصدقاؤه المقربون أن التنقل من المنزل إلى العمل والعودة بدراجاتهم الكهربائية أمر مريح وعملي وآمن وهم يتبعون جميع قواعد السلامة على الطرق.
لكنهم يدركون أن هناك راكبين تعرضوا لحوادث عديدة وعرضوا أنفسهم ومستخدمي الطرق الآخرين للخطر أيضاً. ويأسف "بيمبو كاليتيس" وغيره من الراكبين المسؤولين مثله على ما مفاده أنه "بسبب هؤلاء الراكبين المتهورين القلائل"، فإنهم مضطرون لتحمل العبء الأكبر حيث تطالب بعض المجموعات بحظر شامل لأجهزة التنقل التي تعمل بالبطاريات.
وفي حديثه مع صحيفة خليج تايمز، قال "بيمبو كاليتيس"، المؤسس والمدير تنفيذي لمدرسة "أمفيبيوس" للسباحة وركوب الأمواج في جميرا: "نحن نحظى بسمعة سيئة بسبب هؤلاء الدراجين المتهورين". وأضاف الوافد الفلبيني: "لا يزال السكوتر الكهربائي هو الطريقة الأكثر اقتصاداً وكفاءة للتنقل لمسافات قصيرة في جميع أنحاء المدينة ".
وأشار "بيمبو" إلى أن: "حظرها يؤدي إلى نتائج عكسية لأنها أثبتت فعاليتها في توفير حلول التنقل الكامل؛ وقد استفاد العديد من السكان من استخدامها. بصراحة، كنت أوفر أكثر من 500 درهم شهرياً باستخدام سكوتر كهربائي موثوق به بدلاً من ركوب سيارة أجرة للتجول في منطقة جميرا. أجد أيضاً أن السكوتر الكهربائي أكثر صداقة للبيئة".
موجة من الدعوات لحظر السكوتر الكهربائي
وفي هذا الأسبوع فقط، أعرب المزيد من السكان عن مخاوفهم بشأن الاستخدام المتهور للدراجات الكهربائية في أحيائهم، مشيرين إلى أن بعض راكبيها يشكلون خطراً ليس فقط على المشاة ولكن أيضاً على أنفسهم.
جاء ذلك في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته إدارة شركة دبي لإدارة المجمعات بحظر جميع أنواع الدراجات الكهربائية في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس لتعزيز سلامة السكان والزوار. وأشارت شركة التطوير العقاري إلى أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منع الحوادث والحفاظ على جاذبية المنطقة الصديقة للمشاة.
إن مخاوف السكان من الدراجات الكهربائية ليست بلا أساس ففي الشهر الماضي فقط، ضبطت شرطة دبي 640 دراجة كهربائية بعد أن ارتكب راكبوها مخالفات مختلفة، بما في ذلك السرعة الزائدة، والركوب في أماكن غير مخصصة وعدم ارتداء معدات السلامة والخوذة.
وفي يونيو أعلنت شرطة دبي عن وفاة أربعة أشخاص في حوادث منفصلة تتعلق بالدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية في النصف الأول من عام 2024. كما سجلت الشرطة 25 إصابة خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام.
وتتعامل السلطات بجدية مع المخالفين، حيث سجلت أكثر من 7800 مخالفة مرورية وصادرت ما مجموعه 4474 سكوتر ودراجة كهربائية في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهذا يعني أنه في المتوسط، تم تسجيل ما يقرب من 43 مخالفة مرورية ومصادرة 24 سكوتر أو دراجة كهربائية من قبل السلطات في دبي يومياً.
"الراكبون المتهورون هم المشكلة"
وأكد "بيمبو" أن "الركاب المتهورين هم الذين تسببوا في شن حملة صارمة على الدراجات الكهربائية. إنهم المشكلة - ويجب أن يتحملوا المسؤولية وحدهم لا أن يتم لوم الدراجات الكهربائية".
وأضاف: "إن الدراجات الكهربائية هي وسيلة للاستمتاع بوسائل النقل الصديقة للبيئة لكن بعض الناس يفتقرون إلى الانضباط المطلوب لاستخدامها بشكل صحيح. هذه هي المشكلة الرئيسية وهذا ما نحتاج إلى حله عوضاً عن الدعوة إلى حظر الدراجات الكهربائية".
ويدعم الدكتور مصطفى الداه، مؤسس شركة استشارات المرور "MA-Traffic Consulting"، ما يقوله "بيمبو كاليتيس" وراكبو الدراجات الكهربائية المسؤولون الآخرون. وقال إن الحل لا يكمن في حظر الدراجات الكهربائية بل في تطبيق قواعد أكثر صرامة لا تشمل الشرطة فحسب، بل تشمل أيضاً المطورين العقاريين والمقيمين.
وأضاف مصطفى، وهو باحث إماراتي في مجال سلامة المرور ورئيس سابق لقسم دراسات المرور في شرطة دبي، "إن فرض الحظر من شأنه أن يضر عموم مستخدمي الدراجات الكهربائية ولكن يمكننا أن نقدم حجة أقوى تدعو للتنظيم".
وأوضح: "على سبيل المثال، يمكننا تسجيل الدراجات الكهربائية وفرض وجود "رخصة قيادة الدراجات الكهربائية"، حيث يتم خصم النقاط عندما يتم الإبلاغ عنهم من قبل شخص ما أو يتم القبض عليهم من خلال الكاميرات وهم ينتهكون قواعد السلامة". كما أشار مصطفى إلى أن: "هناك أيضا ًتقنية يمكن دمجها الآن في الدراجات الكهربائية حيث يمكن تتبع عادات الدراجين في الوقت الفعلي. ويمكننا تشجيعهم بشدة على اتخاذ إجراءات السلامة والامتثال للأنظمة".
"نحن بحاجة إلى الدراجات الكهربائية"
وأكد مصطفى الداه أن الدراجات الكهربائية ضرورية كحلول قابلة للتطبيق للتنقل الكامل. وأوضح: "على سبيل المثال، في الحرم الجامعي الكبير الذي يتطلب خدمة نقل الطلاب والزوار، يمكن استخدام الدراجات الكهربائية كحل ويمكننا أيضاً تقديم الدراجات الهوائية كبدائل للدراجات الكهربائية".
وأضاف أن تخفيض السرعة في بعض المناطق قد يكون حلاً مجدياً لمكافحة أي سلوك متهور، وحث الجمهور على الإبلاغ فوراً عن أي تحركات خطيرة يقوم بها راكبو الدراجات في الشوارع.