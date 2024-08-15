السفير الهندي: تحسين الخدمات القنصلية للجالية في الإمارات

وأشار السفير إلى الزيارات الثنائية المتكررة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قائلاً إن مثل هذه العلاقات القوية "غير مسبوقة بين أي بلدين".

وأضاف السفير أن "الصداقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجا يحتذى به، وتجسّد قوة القيم المشتركة والاحترام المتبادل".