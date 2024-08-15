السفير الهندي: تحسين الخدمات القنصلية للجالية في الإمارات
أكد السفير الهندي لدى الإمارات العربية المتحدة، "سانجاي سودهير"، أن العلاقات بين الإمارات والهند تستمر في الازدهار مع تحقيق تقدم كبير، لا سيما في مجال التعليم.
وقال سودهير يوم الخميس بعد رفع العلم ثلاثي الألوان كجزء من احتفالات الهند باليوم الثامن والسبعين لاستقلالها في سفارة البلاد في أبو ظبي: "إن السبب الأكثر أهمية وراء التحول السريع والإيجابي في العلاقات الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة هو رؤية وتوجيهات القيادة في كلا الجانبين".
وتجمع المئات من المغتربين الهنود للاحتفال بهذه المناسبة.
وأشار السفير إلى الزيارات الثنائية المتكررة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قائلاً إن مثل هذه العلاقات القوية "غير مسبوقة بين أي بلدين".
وأضاف السفير أن "الصداقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجا يحتذى به، وتجسّد قوة القيم المشتركة والاحترام المتبادل".
توثيق متزايد للعلاقات
وفي كلمته، سلط سودهير الضوء على المعالم الرئيسية في قطاع التعليم، وخاصة افتتاح مكتب المجلس المركزي للتعليم الثانوي في الهند (CBSE) في دبي والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي (IITD) - فرع أبو ظبي.
وقال عن المكتب الإداري الجديد، الذي كان مطلبًا طويل الأمد من رؤساء المدارس الهندية في البلاد، إن "مكتب المجلس المركزي للتعليم الثانوي في دبي بدأ عملياته الشهر الماضي لخدمة 105 مدارس تابعة للمجلس المركزي للتعليم الثانوي في الإمارات العربية المتحدة و325 ألف طفل يدرسون في هذه المدارس".
وقال سودهير: "بدأ برنامج الماجستير في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي - أبو ظبي في أوائل عام 2024، ومن المقرر أن يبدأ برنامج البكالوريوس الرائد في سبتمبر 2024. نحن في مناقشات مع حكومة دبي لبدء إنشاء حرم جامعي للمعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد (IIM-A)".
وأشاد السفير بافتتاح معبد BAPS Hindu Mandir، وهو أول معبد تقليدي من الحجر الرملي في الشرق الأوسط، في فبراير/شباط من هذا العام باعتباره "مثالاً ساطعاً" على العلاقة المتنامية.
الإمارات العربية المتحدة موطن لـ 3.5 مليون هندي
وأكد سودهير للمجتمع المغتربين أن البعثات الهندية ستعمل على تعزيز خدماتها القنصلية والمجتمعية.
وقال إن فرقنا في السفارة بأبوظبي والقنصلية بدبي تعمل بلا كلل لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية للجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "من السفارة، بدأنا معسكرات في العين والرويس لتقديم الخدمات القنصلية لتسهيل حياة أفراد جاليتنا"، موجهًا الشكر إلى الجمعيات وقادة المجتمع والعاملين الاجتماعيين على مساهماتهم الدؤوبة.
وأشاد السفير بالمساهمات التي قدمتها الجالية الهندية التي يزيد عددها على 3.5 مليون نسمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
"ومن الواضح أن هناك سبباً وراء اختيار أكبر عدد من المواطنين الهنود، أكثر من 3.5 مليون، دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا لهم. وهذا هو العدد الأكبر في العالم ويشكل حوالي 45% من المواطنين الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها."