السفير الإيراني: استقرارالمنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل الأسبوع الماضي، وقالت طهران إن الهجوم جاء رداً على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله والزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من بين زعماء مسلحين آخرين. ومنذ الهجوم ــ الذي يعتبر أكبر هجوم إيراني على إسرائيل ــ ظهرت تهديدات بالانتقام.