السفيرالباكستاني: الالتزام بتأشيرة الزيارة واحترام قانون الإمارات

وفقًا لمكتب الهجرة والتوظيف في الخارج ومؤسسة التوظيف في الخارج، هاجر أكثر من 230,000 باكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة بحثاً عن فرص أفضل في العام الماضي. كانت الإمارات ثاني أكبر وجهة للباكستانيين، حيث شكلوا 26.77 في المئة من إجمالي عدد الأشخاص الذين هاجروا من دول جنوب آسيا في عام 2023.

ويسافر ما بين 600 ألف إلى 800 ألف باكستاني إلى الخارج سنوياً لأغراض العمل والسياحة، خاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة.