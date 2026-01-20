السفر في الصيف.. التخطيط المبكر ينقذ ميزانية المقيمين في الإمارات

بعد مواجهة انتكاسات في السنوات الأخيرة، يخطط سكان الإمارات العربية المتحدة لعطلاتهم الصيفية في وقت أبكر من أي وقت مضى، مدفوعين بالخوف من فوات الأوان مع استمرار تأخيرات التأشيرات وارتفاع أسعار باقات السفر في تشكيل تحديات.
من بين الذين فاتهم السفر الصيف الماضي كان أميت جاين، تاجر الذهب والألماس ومقره في مجمع دبي للذهب والألماس.
قال أموت: "السفر خلال الصيف أمر لا بد منه لعائلتنا. لقد كنا نخطط لرحلة إلى أوروبا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكان أطفالنا وأطفال إخوتي يطلبون منا بحماس حجز التذاكر منذ العام الماضي."
ومع ذلك، فشلت الخطة العام الماضي عندما لم تتم الموافقة على التأشيرات للجميع. قال: "عائلة أخي وعائلتي عادة ما يسافرون معًا، لكنني فقط حصلت على التأشيرة والبقية لم يحصلوا عليها. وبسبب ذلك، قررنا إلغاء الرحلة."
تعلمت العائلة من تلك التجربة، وبدأت الاستعدادات في وقت أبكر بكثير هذا العام. أضاف جاين: "تحركنا بسرعة، وتمكنا بفضل الله من الحصول على موعد للتأشيرة بحلول نهاية مارس."
أخبر وكلاء السفر صحيفة خليج تايمز أن الاستفسارات المبكرة لرحلات الصيف تأتي الآن خاصة لأوروبا، حيث أصبحت تأخيرات ونقص مواعيد تأشيرة شنغن مصدر قلق.
وفقًا للوكلاء، فإن التحول أكثر وضوحًا بين العائلات التي لديها أطفال في سن المدرسة والمسافرين الدائمين الذين واجهوا سابقًا فترات انتظار طويلة أو رفض التأشيرات أو تكاليف سفر مبالغ فيها في فصول الصيف الأخيرة. وبدلاً من الانتظار حتى الربيع، يبدأ بعض المقيمين الآن خطط السفر في وقت مبكر من يناير لتأمين التأشيرات والرحلات الجوية وحجوزات الفنادق.
قال سوبير ثيكيبوراثفالابيل، المدير الأول في وايزفوكس للسياحة، إن أوروبا لا تزال تهيمن على الاستفسارات المبكرة للسفر. وقال: "الكثير من الأشخاص الذين فاتهم عطلاتهم العام الماضي لا يريدون تكرار نفس التجربة."
قال: "كانت تأشيرات شنغن مشكلة كبيرة. كان من الصعب تأمين المواعيد، وحتى أولئك الذين تقدموا مبكرًا لم يتلقوا التأشيرات دائمًا في الوقت المحدد. وبسبب ذلك، نرى المقيمين يخططون قبل عدة أشهر الآن."
بينما لا يقوم بعض المسافرين بإنهاء الحجوزات على الفور، أشار سوبير إلى أنهم يريدون الوضوح مبكرًا في العملية. وقال:
لا تزال أوروبا الوجهة الأولى للمخططين المبكرين، وخاصة دول مثل فرنسا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا. كما أبلغ وكلاء السفر عن اهتمام متزايد بمسارات الرحلات متعددة الدول، والتي تتطلب تخطيطًا دقيقًا وحجوزات مؤكدة.
قال مير وسيم راجا، مدير الخدمات الدولية للسفر (ITS)، إن توفر التأشيرات لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسي للمسافرين الذين يخططون لرحلات أوروبا هذا الصيف.
وحذر من أن المقيمين الذين ما زالوا ينتظرون قد يخاطرون بالخسارة مرة أخرى. وقال راجا:
مع استمرار الطلب القوي وتوقعات بارتفاع تكاليف السفر في موسم الذروة، قال الوكلاء إن التخطيط المبكر أصبح سريعًا هو القاعدة، خاصة للوجهات ذات متطلبات التأشيرة الصارمة. وقال سوبير: