السفارة الهندية تعيد مواطناً من كيرالا فقد بصره بالإمارات

"سونيل"، الذي ينحدر من ولاية "كيرالا" الجنوبية، وصل إلى الإمارات بتأشيرة زيارة في عام 2022، قال: "لقد جئت للبحث عن فرص عمل ولم أتمكن من العثور على واحدة".

وانتهى به الأمر بتجاوز مدة تأشيرة زيارته، ومما زاد من مشاكله أنه عانى من "الجلوكوما" وهو مرض يدمر العصب البصري للعين.

وساءت حالة سونيل، مما أدى إلى فقدان البصر في إحدى عينيه. "لقد فقدت عين واحدة وفي طريقي لفقدان الرؤية في العين الأخرى".

ومع تصاعد مشاكله، طلب المساعدة من مسؤولي السفارة الهندية الذين اتخذوا الإجراءات اللازمة على الفور.

"لقد اتصلت بالسفارة الهندية وعرض المسؤولون المساعدة في الوقت المناسب، بما في ذلك تذاكر الطيران وتصاريح الخروج. قال سونيل: "أشكر مسؤولي السفارة على دعمهم".

وأكد متحدث باسم السفارة تسهيل عودة سونيل إلى ولاية كيرالا بعد استكمال الإجراءات الورقية والإجراءات اللازمة.

"لقد طلب المساعدة من السفارة، وأكملنا إجراءات الخروج المطلوبة وأصدرنا له تذكرة طيران. وقال المتحدث إن سونيل سافر إلى موطنه يوم الثلاثاء.

ودعت السفارة الوافدين إلى الالتزام الصارم بالقواعد والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"إن سفارة الهند في أبوظبي ملتزمة برعاية ومساعدة جميع الهنود في دولة الإمارات. وقال المتحدث: "ننصح جميع المواطنين الهنود بمراجعة شروط وصلاحية تأشيراتهم الإماراتية بعناية واتباع القواعد واللوائح".