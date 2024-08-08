السفارة النيبالية تحث مواطنيها على الالتزام بالسلوك الحسن

وعلى نحو مماثل، طلبت البعثة الباكستانية في الإمارات العربية المتحدة من مواطنيها عدم البحث عن فرص عمل عند زيارة الدولة بتأشيرة سياحية والالتزام بقوانين الإمارات الأخرى.

وقال البيان الصادر عن السفارة النيبالية في الإمارات العربية المتحدة: "تطلب السفارة من جميع الإخوة والأخوات النيباليين الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة احترام القوانين المحلية والتصرف وفقاً لها."