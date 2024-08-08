السفارة النيبالية تحث مواطنيها على الالتزام بالسلوك الحسن
قدمت سفارة نيبال لدى الإمارات نصائح لمواطنيها بالحفاظ على السلوك الجيد وعدم الانخراط في مشاجرات تحت تأثير الكحول. وقالت بعثة الدولة الواقعة في جنوب آسيا في أبوظبي - في رسالة نشرتها على حسابها على موقع فيسبوك - إنها سفيرة للنوايا الحسنة في الإمارات، وبالتالي يتعين على مواطنيها عدم الانخراط في مشاجرات تحت تأثير الكحول.
وكما جاء في الإشعار الصادر في 6 أغسطس: "تطلب السفارة النيبالية من جميع الإخوة والأخوات النيباليين في الإمارات التحلي بحسن السلوك في مساكنهم وأماكن عملهم باعتبارهم سفراء نوايا حسنة لنيبال. في الأيام الأخيرة وردت معلومات من السلطات المعنية بأن هناك حالات متزايدة من انخراط مواطنين نيباليين في شجارات وهم تحت تأثير الكحول، لذلك يجب إبلاغ جميع المعنيين ليكونوا على علم بالأمر."
وحذرت السفارة من أن سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الأفراد الثملين أو الذين يبدر منهم سلوكاً غير منظم أو يسيئون لفظياً إلى أفراد الأمن المتمركزين في السفارة.
وتصدر بعثات دول جنوب آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة بانتظام نصائح لتذكير المواطنين بالامتثال للقوانين واللوائح المحلية كجزء من حملات التوعية المستمرة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نصحت البعثات البنغلاديشية في الإمارات مواطنيها بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" والالتزام بالقوانين المحلية هنا كجزء من حملات التوعية لتوجيه مواطنيهم حول القوانين واللوائح المحلية.
وجاء هذا التحذير بعد أن خرج العديد من البنجلاديشيين إلى الشوارع في الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق للاحتجاج على حكومة رئيسة وزرائهم، الشيخة حسينة، بشأن قضية حصص العمل. ويوم الاثنين، استقالت حسينة - التي حكمت البلاد لمدة 15 عاماً - من منصبها عندما اقتحم المتظاهرون قصرها مما أجبرها على الفرار من البلاد.
وعلى نحو مماثل، طلبت البعثة الباكستانية في الإمارات العربية المتحدة من مواطنيها عدم البحث عن فرص عمل عند زيارة الدولة بتأشيرة سياحية والالتزام بقوانين الإمارات الأخرى.
وقال البيان الصادر عن السفارة النيبالية في الإمارات العربية المتحدة: "تطلب السفارة من جميع الإخوة والأخوات النيباليين الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة احترام القوانين المحلية والتصرف وفقاً لها."