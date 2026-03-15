السفارة الفلبينية تتابع توقيف عدد من رعاياها في الإمارات بسبب "محتوى مضلل"

وفي هذا الصدد، تم تذكير جميع المواطنين الفلبينيين في دولة الإمارات بضرورة ممارسة أقصى درجات الحيطة والمسؤولية في استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة. كما نُصح الفلبينيون بالامتناع عن تسجيل أو نشر أو إعادة توجيه أو التعليق على أي محتوى أمني غير موثق أو حساس؛ وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات التخمينية، والاعتماد فقط على الإعلانات الرسمية للسلطات الإماراتية ومصادر الأخبار الموثوقة للحصول على معلومات حول الأوضاع الأمنية الجارية.