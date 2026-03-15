السفارة الفلبينية تتابع توقيف عدد من رعاياها في الإمارات بسبب "محتوى مضلل"

أصدرت سفارة الفلبين في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي بياناً أكدتا فيه أنهما تتابعان عن كثب التقارير التي تفيد بأن مواطنين فلبينيين هم من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب نشر ومشاركة مقاطع فيديو ومحتويات أخرى عبر الإنترنت تتعلق بالهجمات الأخيرة وعمليات اعتراض الدفاع الجوي في دبي.
وقد طلب المسؤولون الفلبينيون تأكيداً رسمياً وتفاصيل إضافية من السلطات المختصة في دولة الإمارات بشأن هوية ووضع والظروف القانونية لأي مواطنين فلبينيين متورطين.
وذكر البيان أن سفارة الفلبين والقنصلية العامة تحترمان تماماً سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحقها في إنفاذ قوانين الأمن القومي والجرائم الإلكترونية والنظام العام. كما ذكر البيان أن سلطات الإمارات ذكّرت الجمهور علانية بأن نشر أو مشاركة محتوى أمني مضلل أو مفبرك، بما في ذلك مقاطع فيديو لاعتراضات الدفاع الجوي، أو الهجمات على المعالم البارزة، أو لقطات كاذبة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس والغرامات الباهظة.
وفي هذا الصدد، تم تذكير جميع المواطنين الفلبينيين في دولة الإمارات بضرورة ممارسة أقصى درجات الحيطة والمسؤولية في استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة. كما نُصح الفلبينيون بالامتناع عن تسجيل أو نشر أو إعادة توجيه أو التعليق على أي محتوى أمني غير موثق أو حساس؛ وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات التخمينية، والاعتماد فقط على الإعلانات الرسمية للسلطات الإماراتية ومصادر الأخبار الموثوقة للحصول على معلومات حول الأوضاع الأمنية الجارية.
وأكد المسؤولون أن سلامة ورعاية الفلبينيين في دولة الإمارات تظل من الاهتمامات الرئيسية للحكومة الفلبينية. وستواصل السفارة والقنصلية العامة التنسيق الوثيق مع السلطات الإماراتية، وتدعو الجالية الفلبينية إلى الاحترام الكامل للقوانين والعادات والبروتوكولات الأمنية المحلية التي تم وضعها من أجل سلامة الجميع في دولة الإمارات.