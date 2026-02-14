السفارة الفلبينية بأبوظبي تعلن ساعات العمل الرمضانية

تم تخفيض ساعات عمل موظفي القطاع العام' أيضاً. من الاثنين إلى الخميس، ستكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، بينما يوم الجمعة ستكون من الساعة 9 صباحاً حتى الظهر. هذا باستثناء الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك.