السفارة الفلبينية بأبوظبي تعلن ساعات العمل الرمضانية

أعلنت سفارة الفلبين في أبوظبي عن تعديل ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان المبارك.
خلال شهر رمضان، ستعمل السفارة من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا أيام الجمعة.
“ستُستأنف ساعات العمل العادية بعد عيد الفطر،” حسبما ذكرت السفارة في إعلانها.
ساعات العمل العادية عادة ما تكون من الساعة 7:30 صباحًا حتى 3:30 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا أيام الجمعة.
تتطلب معظم الخدمات القنصلية مواعيد مسبقة. وبالنسبة لخدمات التوثيق على وجه الخصوص، تقتصر المعاملات على الفترات الصباحية المبكرة — من 7:30 صباحًا إلى 9:30 صباحًا (من الاثنين إلى الخميس) ومن 7:30 صباحًا إلى 9 صباحًا (الجمعة).
في إشعار منفصل، حثت السفارة الفلبينيين في الإمارات على الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة وسط تزايد التقارير غير المؤكدة والمتضاربة المتداولة عبر الإنترنت.
شجعت السفارة، بالتعاون مع القنصلية العامة الفلبينية في دبي، المجتمع على متابعة التحديثات من القنوات الرسمية وسلطات الإمارات، والبقاء في حالة تأهب.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات في جميع أنحاء الإمارات عن جداول زمنية معدلة للشهر الفضيل.
في 12 فبراير، أكدت الإمارات تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص خلال شهر رمضان. وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) إن ساعات العمل اليومية ستُختصر بساعتين.
وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE)، قد تُدخل الشركات الخاصة ترتيبات عمل مرنة أو عن بُعد ضمن الساعات اليومية المخفضة، اعتمادًا على احتياجات العمل وطبيعة عملياتها.
يعمل الموظفون في الإمارات عادة من ثماني إلى تسع ساعات يوميًا؛ وخلال شهر رمضان، سيتم تقليص ذلك بساعتين. وقد تُعامل أي ساعات عمل إضافية تتجاوز الجدول الزمني المخفض على أنها عمل إضافي وتُعوض وفقًا لذلك.
تم تخفيض ساعات عمل موظفي القطاع العام' أيضاً. من الاثنين إلى الخميس، ستكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، بينما يوم الجمعة ستكون من الساعة 9 صباحاً حتى الظهر. هذا باستثناء الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك.
تمنح ساعات العمل الأقصر المقيمين مزيداً من الوقت للعائلة والصلاة والتأمل. وبينما يمكن أن تكون الأيام القليلة الأولى من رمضان متطلبة جسدياً، أشار خبراء الموارد البشرية إلى أن الجدول الزمني المخفض غالباً ما يشجع الموظفين على أن يكونوا أكثر وعياً وكفاءة في إدارة وقتهم.