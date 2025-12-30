السعودية والإمارات تقودان "النمو العالمي" في تبنّي الذكاء الاصطناعي لخدمات العملاء

كشف التقرير السابع لـ "حالة خدمات العملاء" الصادر عن شركة "سيلزفورس" (Salesforce)، عن تحول جذري ومسار تصاعدي غير مسبوق في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع خدمات العملاء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد التقرير أن السوق السعودي يبرز كأحد أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، مدفوعاً بمستهدفات رؤية 2030، بينما تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها عبر نقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى التطبيق اليومي الفعلي.