السعودية تُشدد قواعد العمرة: وداعاً للتأشيرة السياحية.. والحجز الفندقي المسبق شرط إلزامي

لطالما كان أداء العمرة حلماً لملايين المسلمين، لكن عملية تقديم طلبات التأشيرة وترتيب الفنادق وحجز النقل غالباً ما كانت مصحوبة بالارتباك والتأخير. اعتمد الكثيرون بشكل كبير على الوكلاء، بينما حاول آخرون إكمال الفريضة بتأشيرات سياحية.

الآن، أفاد منظمو العمرة في الإمارات أن المملكة العربية السعودية أدخلت سلسلة من التغييرات التي تهدف إلى تبسيط العملية. أصبحت كل خطوة، من طلبات التأشيرة إلى النقل والإقامة، مرتبطة الآن بمنصات رسمية، مما يضمن أن تكون الرحلة منظمة وشفافة. ومع ذلك، يتطلب النظام أيضاً التزاماً أكثر صرامة من الحجاج.

فيما يلي تغييرات أساسية يجب على كل حاج معرفتها قبل التخطيط لرحلته:

1. حجز الإقامة إلزامي عند تقديم طلب التأشيرة

لم يعد بإمكان الحجاج تأجيل حجوزات الفنادق. عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة العمرة، يجب عليهم إما اختيار فندق معتمد من خلال نظام "مسار" (المرتبط بتطبيق "نسك") أو تأكيد إقامتهم مع الأقارب في المملكة. وقال قيس محمود، صاحب شركة آساء للسياحة والسفر: "الفنادق ووسائل النقل مرتبطة داخل النظام السعودي المسمى مسار. حتى سيارات الأجرة يجب حجزها من خلال البوابة، مما يضمن استخدام الخدمات المصرح بها فقط."

2. الإقامة مع الأقارب تتطلب تفاصيل الهوية السعودية

يتعين على أولئك الذين يخططون للإقامة مع العائلة أو الأصدقاء تقديم رقم الهوية السعودية الموحد للمضيف، والذي سيتم ربطه مباشرة بتأشيرة العمرة. وفي حال تغيير خط سير الرحلة أو تأجيلها، يجب تحديث نفس رقم الهوية في النظام كدليل على الإقامة.

3. لا عمرة بتأشيرات سياحية

لم يعد بإمكان المسافرين أداء العمرة باستخدام التأشيرة السياحية. ويحذر المشغلون من أن من يحاول ذلك قد يُمنع ويُحرم من دخول الروضة الشريفة في المدينة المنورة. وقال شهاب، أحد المنظمين: "الذهاب بتأشيرة سياحية للعمرة محفوف بالمخاطر. قد يتم إيقافك في أي وقت. حتى لو وصلت إلى مكة، لن يُسمح لك بالدخول إلى الروضة الشريفة في المدينة."

4. تأشيرة العمرة إلزامية

يجب على جميع الحجاج التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمرة مخصصة عبر منصة "نسك"، إما كتأشيرة إلكترونية أو عن طريق حجز باقة من خلال المشغلين المعتمدين.

5. قواعد صارمة لخط سير الرحلة

عند التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، يجب تحميل خط سير الرحلة، ولا يمكن تغييره أو تأجيله. ويؤدي تجاوز مدة الإقامة إلى فرض عقوبات. وقال محمود: "إذا كنت ترغب في تمديد إقامتك إلى ما بعد الخطة المعتمدة، فلا يمكن القيام بذلك. إذا تم تأجيل رحلة العودة، يتم تغريم الوكلاء بدءاً من ريالاً سعودياً للشخص الواحد وقد يواجهون حتى حظر النظام."

6. تأشيرة عند الوصول لبعض الجنسيات

يمكن للمسافرين الحاصلين على تأشيرات من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو دول شنغن أو المقيمين في تلك المناطق الحصول على تأشيرة عند الوصول. والشرط هو أن يكونوا قد زاروا تلك البلدان مرة واحدة على الأقل قبل ذلك، وصلاحية التأشيرة هي عام واحد.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

7. فحص حجوزات السفر في المطار

عند الوصول، يتحقق المسؤولون من حجوزات الفنادق والنقل على منصتي "نسك" أو "مسار". وقد يؤدي عدم وجود الحجوزات إلى فرض غرامات أو منع السفر.

8. سيارات الأجرة ووسائل النقل المصرح بها فقط

يجب على الحجاج استخدام سيارات الأجرة أو القطارات المسجلة والمرتبة عبر تطبيق "نسك" أو حجز النقل مسبقاً. "سيارات الأجرة أو الحافلات أو القطارات المصرح بها إلزامية. لا يمكن للحجاج ببساطة أخذ أي سيارة عشوائية من المطار،" وفقاً لشهاب.

9. قواعد وتوقيتات القطار

يُعد قطار الحرمين السريع خياراً رئيسياً للنقل، ولكنه يعمل فقط حتى الساعة 9 مساءً. وقال محمود: "إذا هبطت بعد آخر قطار، يجب عليك حجز وسيلة نقل بديلة مصرح بها مسبقاً. وإلا قد تواجه مشكلات."

10. غرامات باهظة على المخالفات

تفرض السلطات غرامات باهظة على كل من الحجاج والوكلاء لخرق القواعد. وقال محمود: "تؤدي أي مخالفة، من سيارات الأجرة غير المصرح بها إلى تجاوز مدة الإقامة، إلى غرامات تبدأ من درهم إماراتي. يجب على الحجاج الالتزام الصارم بالقواعد."