السعودية: الأحد أول أيام شهر محرم

أعلنت المملكة العربية السعودية أول أيام شهر محرم الحرام بعد عدم رؤية هلال يوم الجمعة 5 يوليو.

وقالت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية في بيان لها، إن الاحتفال برأس السنة الهجرية سيكون يوم الأحد 7 يوليو.

وستكون مدة شهر ذي الحجة 30 يومًا، ويكون يوم السبت 6 يوليو هو آخر أيام الشهر.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها: "قررت لجنة رؤية الهلال بالمحكمة العليا أن يوم السبت 30 / 12 / 1445هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 6 يوليو 2024م، هو المتمم لشهر رمضان". ويكون يوم الأحد 1/1/1446هـ بتقويم أم القرى الموافق 7 يوليو 2024م هو أول أيام شهر المحرم لعام 1445هـ ثلاثين يوماً. سنة 1446هـ."