السر ليس برج العرب: رواد الضيافة يكشفون عن "المكون السري" لنجاح الإمارات

عندما كان رجل الأعمال الإماراتي ناصر النويس يتولى رئاسة مجموعة أبوظبي الوطنية للضيافة في عام 1987، واجه مشكلة تتمثل في عدم وجود عدد كاف من الأشخاص للإقامة في فندق الشركة ذي الخمس نجوم.
يتذكر قائلاً: "في ذلك الوقت، لم يكن لدينا سياح في أبوظبي. طلبتُ منهم أن يحضروا لي سياحًا من ألمانيا وسويسرا. فذهبوا إلى معرض سفر في برلين، وفي عام ١٩٨٨، استقبلنا أول ألف سائح".
وبحلول عام 2025، استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر لليلة واحدة في الربع الأول وحده ــ وهي قفزة ملحوظة مقارنة بتلك الأيام الأولى.
شارك ناصر قصته في اليوم الافتتاحي للقمة العشرين لمستقبل الضيافة في مدينة جميرا يوم الاثنين (27 أكتوبر). يجمع هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، نخبة من أبرز صناع القرار في مجال الاستثمار الفندقي حول العالم للتواصل وتبادل المعرفة واستكشاف شراكات جديدة.
انضم إليه على المسرح جيرالد لوليس، الذي وصل إلى دبي أواخر سبعينيات القرن الماضي، ثم انضم إلى مجموعة جميرا عام ١٩٩٧ للمساعدة في إطلاق برج العرب الفاخر. أخذا الجمهور في رحلة عبر الزمن، وشاركا صورًا وقصصًا نادرة عن نهضة الضيافة في الإمارات العربية المتحدة.
شاركوا أن أول ألف زائر استُقبلوا شخصيًا في المطار، ورافقوهم إلى الفنادق، وعُرضت عليهم معالم المدينة، وأُعيدوا إلى ديارهم بذكريات لا تُنسى. قال ناصر: "كنا نستقبلهم بأنفسنا. أردناهم أن يختبروا ضيافتنا - كرم الضيافة الأصيل".
بالنسبة لناصر، كانت الضيافة أكثر من مجرد عمل تجاري، بل كانت بناءً للأمة. وينسب الفضل في تشكيل رؤيته المبكرة إلى علاقته الوثيقة بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
قال: "كان الشيخ زايد سعيدًا جدًا برؤية السياح يتوافدون إلى الإمارة. أراد تشجيع الناس على القدوم والتعرّف على ثقافتنا وما نقوم به في هذا الجزء من العالم. أراد منا أن نبني مطعمًا يقدم المأكولات الإماراتية الأصيلة. وهكذا فعلنا، وجاء لزيارتنا".
مستوحى من رؤيته، وضع ناصر الأساس لما سيصبح أحد أكثر الصناعات السياحية حيوية في العالم - وهي الرحلة التي قادته في نهاية المطاف إلى المشاركة في تأسيس فنادق روتانا، التي تدير الآن أكثر من 80 عقارًا حول العالم.
ويتذكر جيرالد الفترة التي قضاها في المجموعة، فتذكر الوقت الذي تلقى فيه مكالمة في الساعة الواحدة صباحًا تبلغه بأن نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في طريقه إلى فندق جميرا بيتش.
"فأسرعتُ نحو الفندق،" ضحك ضحكة خفيفة. "حصلتُ على ثلاث مخالفات سرعة في الطريق. وأخيرًا، ظهرت سيارة الدفع الرباعي البيضاء هذه التي تحمل الرقم واحد. ظلّ يبتسم ببريق في عينيه، وقال: انظر، لقد أعطيتك ساعة كاملة لتكون مستعدًا."
وذكر أن سموه جاء لتفقد قاعة الفندق لحضور اجتماع تنفيذي مع مستشاريه وإدارييه في اليوم التالي. وقال جيرالد: "أراد رؤية التجهيزات والإضاءة. هذا هو نوع التفاني والاهتمام بالتفاصيل الذي لمسناه منه".
كان جيرالد أيضًا العقل المدبر لبعضٍ من أكثر لحظات التسويق التي لا تُنسى في دبي - من مباراة التنس بين روجر فيدرر وأندريه أغاسي على مهبط طائرات برج العرب، إلى انطلاق تايجر وودز نحو السماء. وقال: "ساهمت هذه الأعمال المثيرة في وضع دبي على خارطة CNN والساحة العالمية. لقد كانت لحظة فخر واعتزاز".
رغم الفنادق الفخمة والهندسة المعمارية المذهلة، يتفق الرجلان على أن قصة نجاح الإمارات العربية المتحدة الحقيقية تكمن في شعبها. قال ناصر: "الأهم هو معاملة شعبك كبشر، كما تعامل أهل قريتك". "عندما تستثمر في فريقك، يتبعك كل شيء آخر".
ردد جيرالد هذا الرأي، مشاركًا القواعد الذهبية الثلاث لجميرا: "ابتسم دائمًا ورحّب بالضيوف أولًا"، قال. "لا تقل "لا" كرد فعلك الأول. عامل كل زميل باحترام. الأمر بسيط، ولكنه فعال. الاحترام أساس الضيافة".