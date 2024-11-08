السجن 20 عاماً لمحتال انتحل صفة ديبلوماسي إماراتي لسرقة الملايين
حكمت محكمة اتحادية أمريكية في سان أنطونيو يوم الخميس على رجل لبناني انتحل صفة مسؤول إماراتي بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني. وتم الكشف عن أن "أليكس طنوس" (39 عامًا)، الذي ادعى زوراً أنه رجل أعمال ودبلوماسي بارز من الإمارات العربية المتحدة وله علاقات وثيقة مع العائلة الحاكمة الإماراتية، هو محتال خدع الضحايا في جميع أنحاء العالم وسرقة مئات الآلاف من الدولارات.
وبحسب وثائق المحكمة، فإن مخططات طنوس تضمنت وعوداً بعوائد استثمارية مربحة، مدعياً أن ضحاياه كانوا في حاجة إلى دفع مبلغ أولي لإطلاق ملايين الدولارات المتاحة للمشاريع. وبدلاً من ذلك، ذهبت الأموال التي تلقاها لدعم أسلوب حياته الباذخ وأسلوب حياة أسرته.
وكشفت تحقيقات أجرتها صحيفة خليج تايمز في وقت سابق أن أنشطة طنوس الاحتيالية امتدت إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة، حيث أثرت على الضحايا في جميع أنحاء العالم.
أرسل أحد الضحايا، "مارك دي سبيجليري" من بلجيكا، رسالة إلى صحيفة خليج تايمز بعد وقت قصير من مغادرته قاعة المحكمة، معرباً عن ارتياحه للحكم. وكتب دي سبيجليري: "لقد حُكم عليه بالسجن 20 عاماً في السجن الفيدرالي هنا في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن طنوس سيقضي ثلاث سنوات من الحبس تحت المراقبة وسيُطلب منه إكمال أكثر من 2000 ساعة من الخدمة المجتمعية، مع أوامر بدفع تعويضات للضحايا الأمريكيين. وأضاف: "قد لا يعيد لي 700 ألف يورو (2.77 مليون درهم) أو 10 سنوات من حياتي، لكن احتمالية قضائه العقدين المقبلين خلف القضبان تمنحني ولجميع الضحايا الآخرين العزاء".
وتذكر دي سبيجليري أنه قام بتحويل أموال إلى أحد بنوك دبي بعد أن أغراه طنوس بالاستثمار في مشروع يُزعم أن مقره في الدوحة بقطر. وقال دي سبيجليري: "كان ذلك في عام 2012. استضافنا في منزله في نخلة جميرا وزعم أنه صديق للعائلة المالكة".
وعلى نحو مماثل، أفاد عمر يحيى أبو هلالة من ليبيا أنه خسر 1.15 مليون درهم، ولجأ إلى القضاء في محاكم دبي.
وكانت إحدى شركات طنوس، وهي شركة "إيكو إنتربرايزز"، محورية في مخططاته. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قدم طنوس نفسه كمسؤول إماراتي مسؤول عن اختيار الشركات الأمريكية للمشاريع في الإمارات العربية المتحدة. حتى أنه عرض مشروعًا مشتركًا مع مالك شركة برمجيات لإنشاء مطابخ أشباح، مدعياً أن الملايين من صندوق التنمية الإماراتي متاحة. حصل طنوس على 70 ألف دولار في أربع دفعات بين يونيو وأغسطس 2021، على الرغم من أن المشاريع لم تتحقق أبدًا.
وعلى الرغم من تصويره على الإنترنت باعتباره "سفير السلام العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة" ورئيساً لمجموعة شركات مقرها دبي، تكشف سجلات المحكمة عن اعتماد طنوس على دخل والديه وزوجته السابقة. وفي أوائل عام 2021، تقدم بطلب إفلاس لتجنب سداد مستثمريه.
تم القبض على طنوس في التاسع من فبراير من هذا العام وواجه 6 تهم بالاحتيال الإلكتروني. وقد أقر بالذنب في إحدى التهم في يوليو، وإلى جانب حكم السجن، وصدر أمر بسداد 2.2 مليون دولار لضحاياه، وفقًا لبيان صحفي صدر عن مكتب المدعي العام الأمريكي أمس.
وقال المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من تكساس "خايمي إسبارزا": "كان أليكس تانوس محتالًا متسلسلًا خان العشرات من الأمريكيين العاملين بجد في سان أنطونيو وأماكن أخرى، مستفيدًا من الثقة التي بناها معهم على مر السنين".
وأضاف "آرون تاب"، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو: "أقنع تانوس ضحاياه بأنه يعرض عليهم فرص عمل مشروعة، بينما كان في الواقع يملأ جيوبه فقط". "كان العديد من ضحاياه من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحاولون تحقيق الحلم الأمريكي، لكنهم وجدوا أنفسهم في كابوس مالي".