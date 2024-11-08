السجن 20 عاماً لمحتال انتحل صفة ديبلوماسي إماراتي لسرقة الملايين

أرسل أحد الضحايا، "مارك دي سبيجليري" من بلجيكا، رسالة إلى صحيفة خليج تايمز بعد وقت قصير من مغادرته قاعة المحكمة، معرباً عن ارتياحه للحكم. وكتب دي سبيجليري: "لقد حُكم عليه بالسجن 20 عاماً في السجن الفيدرالي هنا في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن طنوس سيقضي ثلاث سنوات من الحبس تحت المراقبة وسيُطلب منه إكمال أكثر من 2000 ساعة من الخدمة المجتمعية، مع أوامر بدفع تعويضات للضحايا الأمريكيين. وأضاف: "قد لا يعيد لي 700 ألف يورو (2.77 مليون درهم) أو 10 سنوات من حياتي، لكن احتمالية قضائه العقدين المقبلين خلف القضبان تمنحني ولجميع الضحايا الآخرين العزاء".