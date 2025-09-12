السجن وغرامة لرجلين أدينا بسرقة أدوية من صيدلية بدون وصفة

تم كشف الواقعة عندما وصلت موظفة صيدلية إلى عملها واكتشفت أن المتجر قد تعرض للسرقة. لاحظت أن قفل الباب الأمامي قد فُكّ، وأن الرفوف في حالة من الفوضى، وأن بعض الأغراض مفقودة. أبلغت مديرها على الفور، الذي اتصل بالشرطة.