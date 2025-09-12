السجن وغرامة لرجلين أدينا بسرقة أدوية من صيدلية بدون وصفة

قضت محكمة جنايات دبي بحبس خليجيين ستة أشهر وتغريمهما 5400 درهم بعد إدانتهما بسرقة أدوية ممنوعة من صيدلية في منطقة جميرا.
وقد تم أخذ الأدوية المسروقة، والتي أساء الناس استخدامها كمواد تؤثر على العقل، دون وصفة طبية معتمدة.
تم كشف الواقعة عندما وصلت موظفة صيدلية إلى عملها واكتشفت أن المتجر قد تعرض للسرقة. لاحظت أن قفل الباب الأمامي قد فُكّ، وأن الرفوف في حالة من الفوضى، وأن بعض الأغراض مفقودة. أبلغت مديرها على الفور، الذي اتصل بالشرطة.
وباشرت شرطة دبي تحقيقًا، بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع الأدلة. وتبيّن أن المشتبه بهم اقتحموا الصيدلية بعد منتصف الليل، مستغلين انخفاض حركة المارة في المنطقة.
وأكد التحقيق أن الرجلين سرقا أدويةً محظورة بدون وصفة طبية، ويُحظر الاتجار بها دون ترخيص. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الأول.
وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه المواد المسروقة بنفسه، وأفاد بأنه كان برفقة المشتبه به الثاني أثناء السرقة.
أُلقي القبض لاحقًا على المشتبه به الثاني، الذي أنكر تورطه في البداية. وربطت الأدلة والشهادات بينه وبين الجريمة، مما أدى إلى صدور حكم قضائي ضدهما. وتُبرز هذه القضية صرامة دبي في تطبيق قوانين مكافحة التعامل غير المشروع بالأدوية الموصوفة وإساءة استخدام المواد الخاضعة للرقابة.